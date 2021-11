MART 2021, street art e riqualificazione urbana nel quartiere Montagnola

Dominio Pubblico presenta MART, progetto di riqualificazione urbana delle aree periferiche di Roma attraverso la Street Art

Alla Montagnola, culla della memoria storica e sociale della Capitale, con MART (Millenials Art Work 2021), promosso da Dominio Pubblico, le mura dei luoghi di aggregazione del quartiere si trasformano in opere d’arte urbana legate fra loro dalla narrazione delle tante storie di impegno sociale che hanno visto come protagoniste figure iconiche del territorio.

A pochi passi dall’Eur è possibile visitare così un museo diffuso nel segno dell’arte di strada dedicato a temi universali e senza tempo come la Resistenza, la Legalità, la Memoria.

Quattro gli Street Artists coinvolti nel progetto di riqualificazione urbana delle periferie di Roma: Paolo Colasanti in arte Gojo, responsabile della curatela e del coordinamento artistico, il collettivo NAF – MK in collaborazione con INWALLWETRUST e Daniele Tozzi, nell’Istituto Comprensivo Poggiali Spizzichino, rispettivamente nei tre plessi Di Giacomo, Leonori e Berto.

Credits: MART via HF4

Fino al 7 novembre sarà possibile partecipare alle visite guidate “Anima Urbis”: si tratta di un viaggio tra le vie del quartiere alla scoperta delle opere e delle storie contenute in esse, con partenza dal Piazzale dei Caduti della Montagnola.

Grande chiusura domenica 7 novembre con Open MART 2021- Closing party, presso l’IIS Cine-TV Roberto Rossellini: un evento conclusivo destinato agli studenti degli istituti coinvolti nel progetto, che mostreranno ai propri coetanei l’esito finale dei laboratori svolti, tra cui School of Rap: laboratorio di rime e legalità condotto dal rapper partenopeo Luca Caiazzo in arte Lucariello in collaborazione con Crisi Come Opportunità (CCO).

Credits: MART via HF4

MART 2021, l’arte come sviluppo di un’etica della legalità

Millenials Art Work 2021 ha formato giovani ragazzi e ragazze perché siano, grazie al coinvolgimento importante delle istituzioni, cittadini più attivi sul territorio. In questo senso Dominio Pubblico, Retake Roma e Crisi Come Opportunità (CCO) hanno tenuto seminari e laboratori creativi sull’arte come strumento per la valorizzazione del territorio, la tutela dello spazio pubblico e lo sviluppo di un’etica della legalità.

Foto: MART via HF4