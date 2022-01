Pollo cucinato con farmaci anti-influenza: la moda (pericolosa) su TikTok

Sulla celebre piattaforma video spopola la ricetta del pollo cucinato con farmaci per curare il raffreddore. I medici di tutto il mondo, preoccupati da questo trend che prende sempre più piede, mettono in guardia circa i pericoli che ne derivano

TikTok è davvero generoso quando si tratta di fornire ricette strambe, ma questa è pure pericolosa. Stiamo parlando del pollo cucinato con farmaci per curare l’influenza. Un trend che sta spopolando sulla celebre piattaforma e che sta preoccupando i medici di tutto il mondo. Questi vogliono mettere in guardia i giovani sul pericolo che può derivare dal prendere parte a questa assurda moda. Ecco di che cosa si tratta nel dettaglio.

Leggi anche: >> SCIACQUI IL POLLO PRIMA DI CUCINARLO? ATTENTO, IL GRAVE RISCHIO PER LA TUA SALUTE

Il pollo cucinato con farmaci anti-influenza spopola su TikTok

Questa ricetta ha un nome: “Sleepy Chicken”. Coniste nel realizzare il pollo cucinato con farmaci usati per combattere ad esempio il raffreddore. Può sembrare solo uno scherzo, ma il dato allarmante è che molte persone hanno iniziato ad emulare le clip trovate su TikTok.

Chi prende parte a questo trend mette la carne in padella mischiandola con medicine liquide finché il liquido non si assorbe. Tutto perché in una clip si vede un uomo che cercando un rimedio per il raffreddore della moglie versa il decongestionante nella padella e lo usa per far marinare il pollo.

I pericoli per la salute

La ricetta del pollo cucinato con farmaci anti-influenza, però, è pericolosa per la salute. Gli esperti non a caso ricordano sempre che i medicinali vanno assunti nelle dosi raccomandate. Quando le si supera è molto facile andare in overdose.

Tra gli effetti collaterali di questa scriteriata ricetta c’è pure l’intossicazione alimentare. I medici, come riporta il sito Infinitynews.it, sottolineano che assumere questa pietanza così cucinata fa assumere anche la medicina due volte. Il che, come si può facilmente intuire, è dannoso. Ecco perché TikTok ha emesso un avvertimento contro questa tendenza virale e sta lavorando per eliminare tali video.

Il consiglio, quindi, è quello di continuare a usare TikTok per creare video divertenti ma che non sfocino nella stupidità. Le medicine sono una cosa seria e non è il caso di rischiare di avvelenarsi solo per ottenere visualizzazioni.

Foto: Shutterstock