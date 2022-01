I trend dei nomi da bambina per il 2022: qui i ricercati

Fiocco rosa in arrivo e non avete ancora scelto il nome? Ecco i trend dei nomi da bambina per il 2022 tra cui scegliere

Scegliere il nome per il nascituro qualche volta non è così semplice e può generare ‘litigi’. C’è poi chi ha le idee chiare, e che magari pensa subito ai nomi dei propri genitori e nonni. Se siete in dolce attesa ma la questione del nome è ancora un nodo che non avete sciolto, potete sempre guardare ai trend dei nomi da bambina per il 2022.

“Che c’è nel nome? Quella che chiamiamo rosa, anche con altro nome avrebbe il suo profumo” William Shakespeare

Sebbene un nome non definisca la persona, a volte può avere un peso non indifferente: pensate ad un bambino che si chiama Agesilao... un nome forse più da grande che da piccolo. C’è poi chi è alla ricerca di nomi esotici o unici; e chi invece preferisce nomi legati alla mitologia o alla storia.

Ogni anno ci sono nomi che vanno per la maggiore e nomi ‘classici’ e senza tempo e vanno oltre le mode come Sofia Aurora e Giulia. Tra i più diffusi degli ultimi anni e in tendenza anche per quello attuale c’è Sole, declinato anche nella sua versione composta con Maria.

Se nel 2021 il più diffuso in assoluto è stato Ginevra, tra i nomi classici nel 2022 tornano in voga Vittoria, Emma, Greta, Alice, Giorgia, Aurora e Beatrice.

Tra i nomi legati alla mitologia potrete scegliere tra Diana, Venere, Irene e Gaia; mentre se cercate ispirazioni in donne forti e coraggiose potete optare per Penelope e Frida.

Per quanto riguarda gli stranierei, nei trend dei nomi da bambina del 2022 troviamo Emily, Miriam e Isabel oltre a quelli delle principesse Kate e Charlene.

Crediti foto@Shutterstock