Dormi con Tv accesa? Il grave rischio per il cervello

Addormentarsi davanti alla Tv non permette di dormire bene: il cervello resta in una sorta di stato d'allerta. La ricerca scientifica

A quanti capita di sedersi sul divano, mettere un film o la serie preferita e addormentarsi con la Tv accesa? Complice anche il lockdown è un fenomeno che succede sempre più spesso. Un azione che sembrerebbe innocua, ma che secondo uno studio può avete effetti sul cervello.

Secondo una recente ricerca, dormire con la TV accesa fa restare il nostro cervello attivo e quindi non permette di riposare in modo corretto. Lo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Salisburgo, e pubblicato sul Journal of Neuroscience, ha analizzato l’attività cerebrale di 17 adulti addormentati, in risposta all’ascolto di voci familiari e sconosciute, quest’ultime rappresentanti le voci provenienti dal televisore.

Quello che è emerso è che le voci sconosciute provocano onde cerebrali legate a disturbi del sonno, i cosiddetti complessi K. Questo porta il cervello ad essere costantemente attivo e diviso a metà tra la necessità di tutelare il sonno e quella di essere in allerta per svegliarsi in risposta agli stimoli che arrivano dall’esterno. Anche le voci familiari possono provocare complessi K, ma non c’è una variazione ampia come quella provocata dalle voci sconosciute.

È stato anche notato come, piano piano con il passare della notte, anche le voci sconosciute vengano percepite dal cervello come familiari: questo potrebbe indicare come sia in grado di apprendere anche durante il sonno.

