Le città dove si mangia meglio nel mondo: prima una italiana

Roma porta a casa il primo posto nella classifica delle città dove si mangia meglio al mondo. La classifica è stata stilata dagli utenti di TripAdvisor e vede altre due città italiane tra le prime 25: Firenze e Napoli

Quali sono le città dove si mangia meglio al mondo? Ognuno ha i propri gusti, ma qualcuno ha deciso di stilare la classifica per il 2022. È TripAdvisor, i cui utenti hanno decretato quali siano le 25 migliori città al mondo dove gustare del buon cibo. La bella notizia per noi Italiani è che al primo posto c’è la nostra Roma. E poteva forse essere diversamente? Non è un mistero che l’Italia sia la patria del cibo per eccellenza.

Roma quindi si aggiudica il primo posto nella classifica delle città dove si mangia meglio. Le motivazioni sono “classiche”, come riporta il sito Money.it: tra architetture, piazze da sogno e una cucina tradizionale, Roma sbaraglia la concorrenza.

La classifica delle città dove si mangia meglio al mondo

E dopo la capitale italiana quali sono le città dove si mangia meglio al mondo? Al secondo posto, a sorpresa, si trova Londra, mentre medaglia di bronzo è Parigi. Le altre italiane in classifica sono Firenze all’undicesimo posto e Napoli al quindicesimo.

“La nostra città è effettivamente capace di regalare un’esperienza irripetibile – dichiara all’Ansa l’assessore al Turismo Alessandro Onorato – che unisce la particolarità della cucina romana alla straordinaria bellezza dei luoghi. Il food è un asset fondamentale per la ripartenza del turismo nella Capitale. Siamo convinti che una volta superata la pandemia, Roma recupererà velocemente quei 20 milioni di viaggiatori all’anno”.

Le motivazioni di TripAdvisor

“Roma non è stata costruita in un giorno e avrai bisogno di molto più di un giorno per ammirare questa città senza tempo – scrive Tripadvisor – La città è un vero collage di piazze, mercati all’aperto e siti storici sorprendenti. Lancia una moneta nella Fontana di Trevi, contempla il Colosseo e il Pantheon e assaggia un perfetto espresso o gelato prima di trascorrere un pomeriggio di shopping a Campo de’ Fiori o Via Veneto. Goditi anche qui alcuni dei pasti più memorabili della tua vita, dalla pasta fresca ai succulenti carciofi fritti o un tenero spezzatino di code alla vaccinara”.

Foto: Shutterstock