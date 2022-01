WeWard, l’app che ti paga (poco) per camminare: i trucchi per guadagnare di più

È sbarcata anche in Italia WeWard l'app che ti paga per camminare: più passi fai più ward ricevi. Ecco come funziona e come guadagnare di più

È arrivata anche in Italia WeWard l’app che ha conquistato già Francia, Spagna e Belgio. Si tratta di un applicazione che incentiva l’utente a camminare di più, trasformando i suoi passi in voucher o euro. Va detto non paga tantissimo, ma ci sono dei trucchi per guadagnare di più.

Inventata dall’ingegnere Yves Benchimol (laureato all’École Polytechnique de France) è arrivata nel nostro Paese da poco più di dieci giorni e già è in vetta alle classifiche delle applicazioni più scaricate con oltre 700mila download. Più passi si fanno, che siano di camminata o corsa, più si guadagnano Ward, dei crediti che possono essere convertiti in euro accreditati direttamente sul conto corrente in banca, oppure in voucher o buoni regali che possono essere spesi negli store dei partner della piattaforma. Oppure se il vostro cuore è grande, possono essere lasciati in beneficienza.

Per ottenere 1 Ward servono 1500 passi; 3 ward arrivano con 3000 passi fino ad arrivare a 25 Ward con 20000 passi. Ma in termini di soldi a quanto corrispondono? 1 Ward corrisponde a 0,005€ quindi per ottenere 15 euro servono 3000 ward.

Ci sono tuttavia piccoli trucchi per guadagnare qualcosa di più. Ad esempio se si invitano degli amici ad iscriversi all’app, oppure guardando dei video (1 Ward per video) o giocando ad alcuni video game (fino a 120Ward) o ancora, partecipando ai sondaggi (fino ad 80 ward).

Sicuramente il vero guadagno arriva in salute, visto i benefici che camminare ha sul nostro corpo.

Crediti foto@Shutterstock