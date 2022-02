Urban Fragments: nuovo murales a Garbatella per una città più smart

A Roma, nel quartiere Garbatella, il nuovo murales promosso da Yourban2030: la Città eterna più accessibile e sostenibile

A Garbatella, Yourban2030 inaugura Urban Fragments, un nuovo murales firmato dalla street Artist Maria Ginzburg, portando a termine la riqualificazione della piazza antistante la metro B, accesso simbolico a uno dei quartieri icona della Roma del ‘900.

Urban Fragments a Garbatella per una capitale più sostenibile

In collaborazione con ATAC e il Municipio VIII, la no profit guidata da Veronica De Angelis prosegue il suo impegno dando spazio ad un’altra giovane firma femminile della street art, l’italo russa Maria Ginzburg, che per l’occasione si confronta per la prima volta con la pittura anti-smog di Airlite.

Urban Fragments offre un’originale visione del quartiere, regalando a visitatori e passanti un’inedita mappa di Garbatella, mettendone in evidenza l’anima unica. La quotidianità incontra così la storia, la luce tipica dei vicoli, gli scorci inaspettati e i colori dei palazzi, che assumono qui forma d’arte, coniugando sguardo poetico, sostenibilità e vita di tutti i giorni.

URBAN FRAGMENTS_ Credits: Yourban2030 via HF4

Collaborazione tutta al femminile per il nuovo murales di Garbatella

Garbatella si fa esempio perfetto di una nuova narrazione della città sensibilizzando i visitatori alla tutela del quartiere e – come sempre quando si tratta dei progetti che vedono promotore Yourban2030 – dell’ambiente.

Il murales di 36mq, infatti, è realizzato con vernice anti-smog e sarà in grado di eliminare (trasformandoli in sali inerti) circa 5,54 g di NOx/giorno, come 36 mq di foresta, assorbendo lo smog di circa 7,7 auto benzina euro 6 al giorno.

La collaborazione tutta al femminile tra Veronica De Angelis di Yourban2030 e la giovane Maria Ginzburg ha portato a “valorizzare questo meraviglioso quadrante cittadino, caratterizzato dal barocchetto romano”.

URBAN FRAGMENTS_ Credits: Yourban2030 via HF4

La visione dell’artista è chiara: trasformare uno spazio di passaggio in un luogo di incontro e scambio:

“la scelta tecnica è stata quella del pattern astratto che fosse facilmente visualizzabile ma che desse anche la possibilità di un ulteriore approfondimento per chi fosse interessato a scoprire i personaggi e i dettagli che immaginariamente popolano il quartiere, lo vivono e anche gli danno quella marcia in più, con i suoi monumenti e i suoi scorsi artistici”

Foto: Yourban Fragments via HF4