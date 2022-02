LAZIOSound, al via la terza edizione: bando aperto fino al 27 marzo

La Regione Lazio chiama a raccolta le eccellenze musicali nostrane per la nuova edizione di LAZIOSound, programma di sostegno alla musica U35

Torna LAZIOSound, programma di sostegno alla musica della Regione Lazio con avvisi pubblici e un percorso di selezione delle eccellenze artistiche del territorio che – attraverso varie fasi di premi e formazione – nasce per promuovere giovani artisti, compositori e cantautori del territorio senza limiti di genere.

LAZIOSound, Zingaretti: “Sosteniamo la creatività”

Dal pop al jazz, dal rap all’urban, dal rock all’elettronica, passando per le contaminazioni e la musica classica. Un’occasione di formazione e crescita professionale a partire dal territorio per portare i nuovi talenti anche al di fuori dei confini nazionali, grazie al programma ed ai premi di LAZIOSound che offrono l’opportunità di entrare in rete con professionisti della produzione, distribuzione e promozione musicale.

“Con questa terza edizione di LAZIOSound – commenta il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – torniamo a sostenere la creatività e il talento dei giovani musicisti. Un programma concreto che punta a favorire il percorso creativo degli artisti under 35, dalla produzione all’internazionalizzazione, e a incentivare la sinergia tra i giovani talenti e i diversi attori e professionisti del mondo della musica e della creatività. Un’occasione fondamentale per favorire la crescita e la visibilità degli artisti del territorio”.

La terza edizione di LAZIOSound parte con la forza e il successo delle edizioni precedenti, che, tra le varie azioni messe in campo, hanno visto coinvolti oltre 1500 band candidate, 100 band selezionate, 40 artisti supportati, 30 concerti realizzati, 20 produzioni musicali finanziate, 47 appuntamenti digital sostenuti e 2 campus di formazione realizzati.

A giudicare i candidati nelle varie fasi di selezioni ci sarà una giuria composta da esperti, importanti artisti o addetti ai lavori di chiara fama, provenienti dai diversi mondi musicali coinvolti, jazz, classica, indie pop rock, elettronica e rap/trap/hiphop.

Credits: LAZIOSound via Comunicazione GenerAzioni Giovani

Saranno in giuria la nuova voce del cantautorato Fulminacci e la tour manager Romina Amidei per Songwriting Heroes, Mario Ciampà Direttore di Roma Jazz Festival e la cantante di fama internazionale Chiara Civello per Jazzology, il producer di artisti come Coez e Noyz SINE e Cristiana Lapresa per Urban Icon.

Tra i premi, anche la partecipazione al prestigioso Sziget Festival

Coinvolti anche il violoncellista di fama internazionale Enrico Dindo e la compositrice Silvia Colasanti per I Love Mozart, la producer e musicista Eva Geist e Andrea Esu per God is a Producer e l’eccentrico drummer Dario Rossi e Paulonia Zumo di RadioRock per Borderless, Dunia Molina da Blond Records, Isabella Di Cola da ATCL – Associazione Teatrale tra Comuni del Lazio e Davide Dose, direttore artistico di LAZIOSound 2022.

Oltre al premio per il vincitore assoluto – la produzione di un intero disco – ed ai premi speciali per i semifinalisti, quest’anno, per le categorie URBAN ICON e SONGWRITER HEROES è prevista anche la partecipazione a Festival Internazionali a San Sebastián, Budapest e Vilnius e avranno inoltre la possibilità di partecipare a SZIGET FESTIVAL, uno dei più importanti festival europei.

Il vincitore di I LOVE MOZART si esibirà al XII Festival Internazionale di Musica Le strade d’Europa Lituania-Italia e per la categoria JAZZOLOGY invece, il vincitore si esibirà al 57° Donostiako Jazzaldia, San Sebastián (Spagna).

Credits: LAZIOSound/Luca Perazzolo via Comunicazione GenerAzioni Giovani