Loveclub, a Roma il clubbing powered by Lovegang 126

Il 29 aprile all'Hacienda si balla con Loveclub, l'evento powered by Lovegang 126 che ospita le dj internazionali Alvva e Eyrah con il dj romano Prest.

A Roma si torna a ballare dopo due anni di pandemia e lo si fa nel segno dell’amore con Loveclub Be Yourself – Together – In Music. Quando? Il 29 aprile 2022 ad Hacienda (in Via Galla Placidia, 27 b). Il clubbing torna alle origini portando con sé i linguaggi contemporanei del collettivo Lovegang.

Che cos’è Loveclub

Loveclub è un evento che unirà ricerca e intrattenimento puro, sotto l’egida del coraggio di una nuova generazione che celebra lo stare insieme delle emozioni e l’inclusione di tutti i tipi di corpi. Una serata tra techno, elettronica e psichedelia powered by Lovegang, collettivo formato da Franco 126, Ketama 126, Asp126, Pretty Solero 126 e Ugo Borghetti 126. Protagoniste due DJ internazionali per un live all’insegna della musica con le DJ Alvva dalla Spagna ed Eyrah dalla Francia, insieme al romano Dj Prest.

Loveclub è un evento ricorrente, che di volta in volta esplora i suoni più interessanti provenienti dalle scene club di tutto il mondo. L’Hacienda – il nuovo club di Roma in stile inglese, post-industriale e a tratti brutalista – sarà appositamente allestito e brandizzato per far immergere il pubblico nel mondo del Loveclub.

I biglietti per Loveclub

La vendita dei biglietti avviene in quattro modalità differenti, lasciando ai clienti l’esperienza di portarsi a casa un pezzo del party, acquistando il merchandising della serata in edizione limitata firmato Lovegang®.

Biglietti 12 euro acquistabili su www.loveclubroma.com.

I protagonisti della serata

Alvva è una DJ e producer spagnola con base a Barcellona. Collega in modo creativo diversi elementi della musica e della cultura contemporanea del club creando combinazioni che vanno oltre i confini tra i generi. A Barcellona ha una residency al Razzmatazz e attraverso la sua piattaforma “Diverso Club” invita ospiti della scena club nazionale e europea.

Nata a Stoccolma, con base a Parigi, Eyrah è diventata rapidamente una DJ da tenere d’occhio nel mondo della progressive club music. Il suo tempo trascorso vivendo in tutta Europa e anche a Hong Kong ha influenzato la sua visione creativa. L’anno scorso è diventata resident di Rinse France, esibendosi ogni settimana con i suoi set di percussioni e bassi pesanti. In poco tempo Eyrah ha suonato in tutta Europa, oltre a collaborazioni con brand del calibro di Hermés, Lacoste, Reebok e molto altro.



Prest è un DJ e producer attivo nella scena musicale romana dal 2016. Nei suoi mixati e produzioni ama sperimentare tutte le sonorità della musica elettronica, creando sempre la giusta atmosfera per ogni dancefloor. Negli ultimi 5 anni ha rilasciato guest mix per radio e piattaforme quali NTS Radio, Rinse France, Balamii, Foundation FM, Reprezent e Triple J. È co-fondatore di Radio Sugo (piattaforma indipendente di broadcasting musicale) e ha una residency mensile su Radio Raheem a Milano.

Foto di Beatrice Chima via HF4