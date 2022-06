Cassino, nasce il Centro di Sosta Rocca Janula: nuovo snodo di turismo e cultura

Nel cuore dell'area protetta di Montecassino, Rocca Janula torna a splendere grazie a Itinerario Giovani della Regione Lazio

Una nuova vita per Rocca Janula, uno dei monumenti più importanti della città di Cassino: dopo la riapertura ufficiale di maggio 2021, da giugno 2022 si prepara a diventare un bene comune per i cittadini e un luogo finalmente vissuto e frequentato da quanti vorranno ammirarne la storia e l’estetica.

Rocca Janula, nuovo centro di sosta a Montecassino

Da oggi, 15 giugno 2022, apre infatti i battenti il Centro di Sosta Rocca Janula – progetto che rientra nell’ambito di Itinerario giovani: spazi e ostelli iniziativa del programma GenerAzioniGiovani.it della Regione Lazio, con il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù – grazie ad ATS tra Borghi Artistici Impresa Sociale e La Tana Coop Soc e al supporto fondamentale del Comune di Cassino.

“Dopo la riapertura ufficiale di maggio 2021, si prepara a diventare un bene comune e un luogo finalmente vissuto e frequentato. Questo è un altro progetto vincente in cui come Regione Lazio abbiamo creduto e che adesso vediamo anche realizzato”, ha detto il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti che ha visitato Rocca Janula a Cassino.

Restaurata recentemente dal Ministero dei Beni Culturali, Rocca Janula sorge all’interno dell’area protetta del Monumento Naturale di Montecassino, istituito nel 2010. Una struttura straordinaria e storica, riconosciuta d’interesse storico, archeologico e artistico ma anche un luogo di cultura. Dalla sua riapertura nel 2021, grazie al Comune di Cassino, all’ATS tra Borghi Artistici e La Tana e alla forza degli Under 35 del territorio, Rocca Janula è stata infatti il centro di settimane tematiche, ricche di eventi musicali, teatrali, artistici e culturali.

Foto di Antonio Visceglia via Comunicazione GenerAzioni Giovani

Il 2022 sarà tuttavia l’anno di effettiva trasformazione culturale e sociale del Centro di Sosta, grazie alla realizzazione di una zona relax e picnic aperta dal venerdì alla domenica per il periodo estivo. La Rocca è inoltre visitabile (su prenotazione) con l’accompagnamento di una guida della Cooperativa Poieo.

Rocca Janula, tutte le attività del centro di sosta

Tra le azioni di potenziamento previste per ridare vita e lustro a Rocca Janula spicca anche il potenziamento delle aperture ordinarie del sito e l’installazione di nuove strutture supervisionata dallo studio di architettura D’Ottavi-Zeppa, con sviluppo di accoglienza e orientamento dei visitatori da un punto di vista turistico. Ma è inevitabile, per far ciò, la valorizzazione degli spazi pertinenti la Rocca Janula attraverso una programmazione artistica, culturale e di animazione ludico-creativa, dedicata a tutte le fasce di età.

Per questo, il Centro di Sosta Rocca Janula organizzerà Visite Guidate e laboratori rivolti alle famiglie e alle scuole (con la Cooperativa Sociale Poieo), attività di accoglienza turistica connesse alla Rievocazione storica (con l’Associazione I Corvi di Giano) e la gestione dei servizi di catering e di biglietteria a cura di ragazzi con disabilità del progetto Made In Special Hands (in collaborazione con l’Associazione Sympas).

Foto di Antonio Visceglia via Comunicazione GenerAzioni Giovani