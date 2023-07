Nel 2010 vinceva X Factor con la squadra di Elio: oggi incide un album in crowfounding, tutto registrato in un camper alimentato a pannelli solari

Il primo incontro di Nathalie Giannitrapani con la notorietà è stato nel 2010, quando ha trionfato ad X Factor 4 (categoria over, giudice Elio) contro ogni aspettativa: non perché non fosse brava o talentuosa, ma perché incarnava un modello di artista lontano da quello che sembrava “andare di moda” all’epoca. Nathalie arrivava a X Factor con già alle spalle tanta gavetta sui palcoscenici minori e una formazione artistica già riconoscibile: è stata probabilmente la prima e l’ultima cantautrice rock a vincere un talent show.

Nel 2010 X Factor andava ancora in onda sulla Rai (sarebbe stata quella l’ultima edizione), conduceva Francesco Facchinetti: Nathalie si impose con i discografici per portare in finale il suo inedito, “In punta di piedi”, mentre loro le consigliavano altro. Riuscì a spuntarla e vinse al televoto, sparigliando i pronostici e battendo l’altro finalista, Davide Mogavero.

Nathalie ha poi continuato a fare musica a modo suo, mantenendo sempre intatta la sua “essenza” e non scendendo a compromessi per cercare di ottenere di più: in curriculum ha anche una partecipazione al Festival di Sanremo, dove porta nel 2011 il brano “Vivo sospesa” (anche là imponendosi contro chi le suggeriva di lasciar perdere) e tanti premi, fra cui il Premio Lunezia nel 2015 per il brano L’Essenza.

Il rapporto di Nathalie con le etichette discografiche, (come racconta lei stessa in una intervista a Rockol), non è mai stato idilliaco e infatti il suo ultimo album è stato finanziato tramite un crowfounding e registrato in un camper, interamente alimentato a pannelli solari: si chiama “Freemotion” ed è il frutto di anni di scrittura e incisione praticamente all’aria aperta, a contatto con la natura.

Una svolta green che ha portato Nathalie a realizzare un album originale e sicuramente diverso da tutto quello che l’ha preceduto: al momento sono già usciti due singoli, “Una canzone per noi” e “Lonely God”, mentre ad ottobre uscirà l’intero album. Dopo tanti anni, Nathalie riesce quindi ancora a far parlare di sé, per la sua musica e per le sue scelte inedite.