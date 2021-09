Dieta delle zucchine, come perdere 3 kg in 7 giorni e sentirsi più in forma che mai

Le proprietà delle zucchine sono molteplici, ecco perché vale la pena introdurle nella propria dieta

Gli amanti delle diete saranno felici nel leggere che tra le tante esiste anche la dieta delle zucchine. L’estate ormai è agli sgoccioli ed è possibile che molte persone dopo le ferie siano tornate a casa con qualche chilo da smaltire. È vero anche che ormai possiamo abbandonare gli abitini corti e svolazzanti e tornare piano piano a coprirci con capi più pesanti che nascondono le nostre forme. C’è però da dire che la dieta si fa non solo per essere più belli ma soprattutto per questioni di salute. E in questo caso non c’è stagione che tenga.

Dieta delle zucchine, ecco perché farla

Con la dieta delle zucchine è possibile perdere diversi chili in pochi giorni, e ora cerchiamo di capire il motivo. Le zucchine, come riporta Affaritaliani.it, sono ricche di acqua, contengono poche calorie e sono altamente digeribili.

Consentono di dimagrire velocemente, e nello stesso tempo assicurano molti benefici al nostro corpo. Sono diuretiche, migliorano l’aspetto della pelle, contrastano la stipsi e sono indicate anche dopo la dissenteria e non solo.

Le proprietà delle zucchine

Dicevamo che le zucchine sono ricche d’acqua (al 95% per l’esattezza). Apportano quindi poche calorie (16 per 100 grammi) e hanno un elevato potere saziante. Inserirle nella dieta vuol dire avere un buon apporto di acqua e dimagrire senza fatica.

Per il fatto di contenere tanta acqua favoriscono anche la diuresi, quindi aiutano ad eliminare i liquidi e le tossine in eccesso, contrastando la ritenzione idrica. Aiutano inoltre a contrastare infezioni e infiammazioni alle vie urinarie.

Essendo molto digeribili sono indicate anche per i bambini, per gli anziani e per tutti coloro i quali soffrono di disturbi digestivi.

Ottime contro il colesterolo

La dieta delle zucchine è utile anche per coloro che hanno problemi di stipsi. Hanno infatti un delicato effetto lassativo e non causano irritazioni intestinali.

Essendo ricche di acqua e potassio, le zucchine aiutano a ridurre la pressione arteriosa. Favoriscono inoltre la riduzione del colesterolo in eccesso. Sono un toccasana per la pelle, sia nel caso in cui le si mangi sia se le si applica sulla cute. Aiutano infatti a prevenire le rughe e contrastano le borse sotto gli occhi.

Nota: il presente articolo è il frutto di una ricerca e di una elaborazione di notizie presenti sul web. Con la presente l’autore, la redazione e l’editore declinano ogni responsabilità e invitano i lettori ad eseguire un’attenta verifica e a rivolgersi sempre ad un medico specialista.