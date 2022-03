Lory del Santo, rivelazioni piccanti sul fidanzato Marco Cucolo: “Molto attivo”

Lory Del Santo parla dell'intimità con il compagno Marco Cucolo, con cui ha una storia da 10 anni e con cui potrebbe partecipare a "L'isola dei Famosi"

Lory Del Santo vive da quasi 10 anni una storia d’amore con Marco Cuculo. Il loro legame non conosce la noia, e la differenza d’età (63 anni lei, 30 lui) non sembra un ostacolo. Nemmeno nell’intimità: “Lui è molto attivo e seducente” ha confessato a Novella 2000, come riporta il sito Gossip.it.

Leggi anche : >> ARISA E LA COLLEZIONE DOMESTICA A LUCI ROSSE: FAN IN DELIRIO PER GLI OGGETTINI E PIOVONO PROPOSTE INDECENTI

L’amore tra Lory Del Santo e Marco Cucolo

Il rapporto tra i due va a gonfie vele pure sotto le lenzuola: “Da questo lato, mi conquista sempre. Fa le mosse giuste”, rivela Lory Del Santo. Non è dato sapere quante volte a settimana si concedano ai piaceri di Afrodite, ma la showgirl assicura: “Beh, non vorrei dare un numero. A volte sono distratta. Ma lui è vigile e attento”.

I timori di Lory

La differenza d’età non sembra scalfire la love story, ma Lory ha i piedi per terra e mette in conto che un giorno Marco possa lasciarla per una donna più giovane: “Gli ho anche detto che non mi opporrò, nel caso, perché la sua felicità per me viene prima d tutto”.

Perché non pensano al matrimonio

Malgrado i 10 anni d’amore, i due non hanno mai pensato alle nozze. A spiegare il motivo è la stessa Del Santo: “È un’istituzione obsoleta: in realtà solo una festa da fare con gli amici, nella speranza di avere regali. Infatti ormai è consuetudine prendere accordi prematrimoniali. Penso che questa sia la giusta soluzione: fare contratti economici per la tutela personale e dei figli e poi fare una grande festa”.

Lory Del Santo e Marco Cucolo all’Isola dei Famosi?

I due, a quanto pare, potrebbero prendere parte insieme alla prossima edizione de “L’isola dei famosi”, su Canale 5. Manca ancora l’ufficialità, ma nel frattempo Lory Del Santo si dice preoccupata per il proprio partner. “Lui non so se è preparato né convinto” dice “ma staccarsi dal cellulare, che porta anche in bagno e, presumo, sotto la doccia, gli farà bene. Sarà come entrare in una clinica da riabilitazione dai social”.

Quanto a sé, invece, Lory si dice felice della proposta della produzione e sostiene di avere un gran bisogno di entrare in contatto con la natura. E chissà che anche questa volta possa vincere, proprio come era avvenuto nell’edizione del 2005.

Foto: Kikapress