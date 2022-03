Arisa e Vito Coppola infiammano il web, il video in accappatoio fa impazzire i fan

Malgrado non vogliano definire la loro relazione, Arisa e Vito Coppola continuano a far parlare pubblicando contenuti piccanti sui social.

Arisa e Vito Coppola sanno bene come stuzzicare la curiosità, anche quella morbosa, del popolo del web. Da tempo ormai i due occupano un posto di rilievo tra le pagine del gossip nostrano, malgrado non abbiano mai ufficializzato la loro relazione.

Il video in accappatoio

L’ultima mossa che ha mandato in tilt la rete è un video che la cantante ha pubblicato tra le stories di Instagram. Arisa e Vito Coppola infatti si trovavano all’interno dello stesso albergo, dal momento che la voce de ‘La notte’ è entrata in bagno riprendendo l’aitante ballerino in un momento di intimità. Nulla di scabroso, per carità, ma il bel Vito era intento a completare la ‘toelettatura’ del mattino cinto solo di un asciugamano in vita. Un sorriso ammiccante a favore di fotocamera e nulla di più, quanto basta per far capire che i due condividono molti momenti della giornata.

La foto hot del tatuaggio

Ma Arisa e Vito Coppola hanno fatto di più. Sui social hanno pubblicato una serie di scatti piuttosto hot che ritraggono il ballerino sul terrazzo vestito solamente con la biancheria intima. Foto che mettono in evidenza il fisico scolpito e sicuramente attraente del danzatore, ma quel che ha solleticato la fantasia del web è ben altro. Si tratta di una foto nella quale Arisa immortala un tatuaggio che Vito ha in una parte del corpo piuttosto nascosta. Così nascosta che per farlo vedere la cantante deve abbassare un po’ l’intimo del giovane. Il tatuaggio recita: “Trattatami bene e ti tratterò bene, trattatami come un gioco e ti mostrerò come si gioca”. Insomma, roba da ‘Cinquanta sfumature di grigio’.

Arisa e Vito Coppola a Domenica In

Eppure Arisa e Vito Coppola come dicevamo non hanno ufficializzato la loro relazione. Ospiti a Domenica In, come riporta Biccy.it, hanno fatto sapere: “Non possiamo definire il nostro rapporto, c’è un nucleo all’interno, ma ogni giorno cambia forma: un giorno è un quadrato, un giorno è un cerchio. Non possiamo etichettarlo”.

Vito le ha fatto eco: “Ci accusano dicendo che non vogliamo definire il nostro rapporto o girarci intorno ma noi siamo due persone trasformiste. La stessa cosa vale per noi: ci viviamo e ce la prendiamo così come viene non dobbiamo per forza etichettarci. Ormai Arisa farà per sempre parte della mia vita”.

Foto: Kikapress