Allarme bomba a Sanremo 2024: il green carpet diventa momento di terrore. Scopri cosa è successo nella città ligure.

La serata del Green Carpet di Sanremo 2024 prende il via con un gran botto, per fortuna solo in senso figurato, considerando che l’allarme bomba diffuso nella città ligure si è dimostrato essere una mera bufala. Ciononostante ha cominciato a far rumore davvero nelle Instagram Stories di alcuni dei cantanti in gara, degli ospiti e dei giornalisti accorsi in città per il Festival. Ma per quale motivo è successo tutto questo? E c’era davvero una bomba a Sanremo? E, soprattutto, come avranno vissuto la cosa le persone presenti? Andiamo a scoprirlo insieme.

Sanremo 2024: la serata del green carpet si apre con l’allarme bomba

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Durante una festa a Villa Nobel, promossa da Radio Mediaset in occasione del Festival di Sanremo con tanto di Green Carpet, è arrivata una telefonata anonima che annunciava la presenza di una bomba.

La polizia ha isolato la zona, evacuando la struttura prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco e degli Artificieri. Alla festa erano presenti diversi artisti in gara, oltre agli ospiti e agli addetti ai lavori.

Tutto ampiamente documentato sui social. Nelle storie del green carpet di Sanremo, ad esempio, abbiamo visto Geolier (arrivato con la tuta bianca del Napoli) dire “Ce sta na bomba“, Il Tre dire in romano un “semo salvi, semo salvi“, mentre Paola e Chiara nel van apparivano completamente incerte sul da farsi.

Qualcuno, commentando, la butta subito sull’ironia, scrivendo: “Amadeus voleva iniziare col botto il suo ultimo festival quindi perché non cominciare direttamente con un allarme bomba?”

E qualcun altro, vedendo un po’ di video in giro degli artisti confusi, ha aggiunto: “Sono tutti così sconnessi bho I ricchi e Poveri che sbagliano strada, Emma che non sa dove andare, gente che lancia fiori, Dargen che rimane lì fermo a caso possiamo dire ufficialmente era Sanremo 2024!”

E Bianca Chiriatti, giornalista presente a Villa Nobel, ha scritto: “Ci tengo a precisare che sono usciti tutti da Villa Nobel, siamo tutti in strada, la situazione è pienamente sotto controllo. Non è la prima volta che c’è un allarme bomba a Sanremo, molto probabilmente si tratta solo di un falso allarme“.

Nel frattempo, però, anche il Fantasanremo non ha preso benissimo la notizia, tanto da essere andato completamente in crash. Forse i troppi accessi di chi ha provato a modificare la sua squadra all’ultimo?

‘Situazione folle’, le stories di Francesco Facchinetti dopo l’allarme bomba. Cosa mostra su IG

Anche Francesco Facchinetti ha documentato quello che è successo in serata nelle sue Instagram Stories. Prima ne ha pubblicato una nella quale mostra la Villa dall’esterno dicendo: “Siamo alla festa di 105 ed è successo un casino. Allarme bomba. Tutti sono usciti è intervenuta la polizia per controllare“.

Poi, dall’interno di una macchina, scrive “Situazione folle” e racconta: “Buonasera, adesso siamo saliti sul van. Eravamo al primo, circa 300-350 persone alla festa dentro questa villa e quindi si sono tutti preoccupati perché vedendo i cani che cominciavano a girare sembra che ci sia qualcosa di esplosivo ma non so bene cosa. Però aspettiamo“.

