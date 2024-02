Sanremo 2024: Alfa e Maninni si scambiano un fiore e una matita sul palco. Qual è il motivo di questo gesto?

Il Fantasanremo è ormai da qualche anno uno dei modi migliori per creare situazioni più o meno esilaranti sul palco dell’Ariston, tanto che anche quest’anno i momenti ‘strani’ e incomprensibili per chi non abbia idea di cosa sia: Alfa e Maninni, in particolare, si sono scambiati fiore e matita… ma qual è il motivo di questo gesto? E, soprattutto, si erano messi d’accordo prima? Andiamo a scoprire di più.

LEGGI ANCHE:– Sanremo 2024, Russel Crowe nel mirino per quell’orologio di lusso: pronti a una nuova polemica dopo le scarpe di John Travolta?

Sanremo 2024: cosa hanno fatto Alfa e Maninni per il Fantasanremo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. All’Ariston, in questi giorni, abbiamo visto diversi artisti salire sul palco con una o più matite, per un “bonus” al Fantasanremo promosso dall’Unione Europea in vista delle prossime elezioni comunitarie. Lo hanno fatto Gazzelle, Dargen d’Amico e anche Alfa: ma è proprio quest’ultimo che ha fatto un gesto inaspettato con Maninni.

Maninni, infatti, è salito sul palco con un fiore tra i capelli, mentre Alfa – che lo ha presentato durante la terza serata – lo ha fatto tirando fuori una matita dalla tasca e mettendosela dietro l’orecchio. Subito dopo, però, i due cantautori si sono scambiati i due oggetti, regalandosi a vicenda dei punti per il Fantasanremo…

Amadeus e il gesto fatto dopo la presentazione del cantante: ecco cosa notano gli utenti

Nel frattempo in tanti hanno notato che Amadeus ripete quasi ossessivamente un gesto nei confronti degli artisti di Sanremo 2024.

Dato che quest’anno ha deciso di far presentare i cantanti in gara dagli altri cantanti, al termine di ogni presentazione li guarda orgogliosi facendo il gesto di ok con il pollice, fiero della sua idea…

Photo Credits: Kikapress