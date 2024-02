Domenica In: frecciatina di Ignazio Boschetto de Il Volo a Lino Banfi? Cosa ha detto in risposta alle parole dell’attore.

A Domenica In si è tenuto il classico appuntamento post Sanremo, dove si sono ri-esibiti i cantanti in gara al Festival, alla presenza di personaggi del mondo dello spettacolo e critici musicali: tra essi c’era anche Lino Banfi, che ha detto delle parole che sembrano non essere piaciute a Ignazio Boschetto de Il Volo che ha in qualche modo risposto per le rime all’attore. Ma da cosa deriva questa nuova polemica?

Domenica In: Ignazio de Il Volo contro Lino Banfi

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella tradizionale edizione post-Sanremo di Domenica In, i partecipanti al Festival hanno dato spettacolo di nuovo, davanti a figure dello spettacolo e della critica musicale, tra cui spiccava la presenza di Lino Banfi.

L’attore, scherzando con Emma Marrone, aveva fatto riferimento al fatto che molte canzoni della kermesse iniziasserro con un tono molto sommesso, quasi borbottato, per poi scoppiare in un urlo. Tanto da dire: “Le canzoni cominciano tutte ‘bbo bob bobb’, poi improvvisamente arrivano al refrain e dicono ‘aeeeeeeeeeeein’. Ma che ca..o vuol dire ‘aeeeeeeeeeeein’?“

Per questo, poco dopo, quando è arrivato il turno de Il Volo, molti hanno preso le parole di Ignazio Boschetto come una frecciatina a Lino Banfi. “I cantanti cantano, non urlano”, ha detto, facendo subito pensare a un riferimento per nulla casuale… Sarà davvero così?

Mara Venier lo annuncia in diretta su Ignazio de Il Volo: cosa svela sul cantante imbarazzato

Ignazio Boschetto, però, non è stato solo protagonista dello “scontro” con Lino Banfi. Mara Venier ha detto ad un certo punto: “Mi ha detto una cosa molto bella“.

“Mi sposo“, ha risposto imbarazzato Boschetto, con gli altri che hanno risposto subito “Noi non cantiamo al matrimonio“. In realtà è già da un po’ che Ignazio ha annunciato le nozze con Michelle Bertolini, Miss Venezuela Internacional 2013 e imprenditrice.

Qualcuno però, su X, fa notare: “Ragazzi ma la faccia scura degli altri due de il volo all’annuncio del matrimonio di Ignazio??????????? Molto suspicious, indaghiamo“.

