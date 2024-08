Sanremo 2025: Carlo Conti gioca un tiro mancino ad Amadeus e a Fabio Fazio sulla questione del regolamento. Cosa ha combinato?

Tutti sappiamo che sarà Carlo Conti il conduttore del Festival di Sanremo 2025 e, nel momento in cui cominciano a venir fuori le prime notizie riguardo alla kermesse, spunta anche un piccolo sgambetto che il direttore artistico ha giocato ai colleghi Amadeus e Fabio Fazio, passati entrambi dalla Rai al gruppo Warner Bros. Discovery. Tutto sta in certe piccole norme fissate nel regolamento del post gara più che in quello della competizione canora in sé, nel quale la tv pubblica si prende in tutto e per tutto l’esclusiva sugli artisti che parteciperanno. Ma per quale motivo si tratta di un colpo basso per i celebri colleghi (ed entrambi ex conduttori del Festival della Canzone Italiana)? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Sanremo 2025: Carlo Conti gioca un tiro mancino ad Amadeus e Fabio Fazio

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In questi giorni stanno emergendo le novità sul Festival di Sanremo 2025 targato Carlo Conti. Ci saranno 24 cantanti, sei in meno dei 30 dello scorso anno, ma quello che lascia tutti stupiti è il tiro mancino che il nuovo direttore artistico ha lanciato a due ex conduttori, Amadeus e Fabio Fazio.

Entrambi sono passati dalla Rai al gruppo Warner Bros. Discovery, ma il loro legame con Sanremo resta indelebile. Tuttavia, da regolamento, fino al 18 febbraio 2025, il vincitore di Sanremo 2025 potrà partecipare esclusivamente a programmi Rai. Niente ospitate altrove, soprattutto sul Nove.

Per gli altri artisti, inoltre, dal giorno in cui verrà annunciato il cast fino al termine della kermesse, ci sarà bisogno di un’autorizzazione per potersi esibire in luoghi diversi dai canali Rai. Una norma che non riguarda solo gli altri programmi, ma anche qualsiasi altra manifestazione pubblica, concerti compresi.

Un vero e proprio colpo basso a Fazio e ad Amadeus, che sul Nove non potranno quindi godere – salvo autorizzazione – della luce riflessa del nuovo Festival… Che sia stato un dispetto voluto?

Amadeus sparito dai social: ecco che fine ha fatto. La foto della compagna Giovanna pubblicata dopo più di un mese di assenza

Nel frattempo, dopo oltre un mese di assenza dai social e il suo addio alla Rai, torna a vedersi anche Amadeus…

In un Instagram post della moglie Giovanna Civitillo, intitolato “Io e … il mio benzinaio di fiducia“, lo si vede fare benzina ad un self service, in bermuda, camicia estiva e occhiali da sole. In un’altra foto, invece, lo si vede scambiarsi un bacio con la sua dolce metà…

Insomma, prima di rivederlo in tv (sul Nove) per il conduttore sembra essere ancora tempo di vacanze!

Photo Credits: Kikapress