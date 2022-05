L’estate è arrivata e con essa anche la temuta prova costume e con essa la ricerca delle diete last minute; come la dieta dell’indice glicemico. Nata negli anni ’80 del Novecento, si tratta di un regime alimentare in cui non vengono fornite quantità di cibo ma da mangiare, ma solo un elenco di cibi permessi e cibi banditi.

@shutterstock