Critiche a Meghan per ciò che ha detto sull'Africa

Dopo che Meghan ha rilasciato il primo episodio del podcast Archetypes, su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #voetsekmeghanmarkle.

Il motivo è presto detto: durante il podcast ha raccontato che mentre era in tour in Africa con Harry, nella camera di Archie scoppiò un incendio mentre il primogenito e la tata erano in cucina; poi ha aggiunto che andare in Africa è stata forse la cosa più coraggiosa che abbia mai fatto nella vita.

È montata la rivolta di sudafricani e non solo così è salito in cima l’hashtag in una delle tante lingue del continente nero che corrisponde più o meno al nostro “vaff…”