Frantoi in festa, dal 2 al 5 giugno si celebra l’olio e la biodiversità in Tuscia

DMO La Francigena e le vie del gusto in Tuscia presentano “Frantoi in festa”: degustazioni e passeggiate a cavallo alla scoperta del territorio

I meravigliosi scorci di Canino, ma soprattutto il suo olio rinomato in tutto il mondo, si preparano ad accogliere Frantoi in Festa.

Frantoi in festa, ode all’olio della Tuscia

Un week end di scoperte enogastronomiche, a cavallo tra boschi e mare, tra vestigia archeologiche e distese di ulivi: Canino offre un sontuoso palinsesto di eventi a partire dal giorno della Festa della Repubblica in data 2 giugno, che proseguirà per tutto il fine settimana. Dal 2 al 5 giugno ogni giornata offrirà un ricco ventaglio di eventi tematici: archeologia, passeggiate a cavallo, visite guidate, escursioni, aperitivi.

A far da anfitrione a questa kermesse, un protagonista d’eccezione: l’incomparabile olio extra-vergine Canino. I migliori oleifici del territorio, per l’occasione, apriranno infatti le porte ai visitatori. L’Olio Canino è un particolare Olio Extravergine DOP (Denominazione di Origine Protetta) tipico della Maremma Laziale, ottenuto da varietà di Olive Canino.

Un olio che ha origini molto antiche, comprovate dalla presenza nella zona di produzione di olivi millenari. Il ritrovamento di numerosi reperti archeologici di epoca etrusca, quali vasi e affreschi che riproducono scene di raccolta delle olive, fanno ritenere che la coltivazione dell’olivo sia stata introdotta da popolazioni etrusche.

La particolarità di questo olio, dalle alte qualità organolettiche, è dovuta al suo disciplinare di lavorazione che prevede la lavorazione al massimo entro 12 ore dalla raccolta. Il Canino è inoltre un olio extravergine ricco in polifenoli, vitamina E, antiossidanti, secoridoidi e steroli. Particolarmente indicato per il benessere cardiovascolare e per contrastare i radicali liberi.

Per scoprire tutti i benefici e le virtù dell’olio Canino si inizia il 2 giugno con la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Vulci e la degustazione al Frantoio Cerrosughero di Laura De Parri. Venerdì 3 giugno è in programma la visita al centro storico di Canino e al Museo della Ricerca Archeologica e, a seguire, una degustazione presso l’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino.

Il 4 giugno è prevista la visita all’Azienda Agricola frantoio I&P di Paolo Borzatta e una passeggiata a cavallo a cura dell’Ass.ne Ippica Santa Lucia. Il programma si conclude domenica 5 giugno con un’escursione avventura alla scoperta del territorio di Canino – a cura dell’Ass.ne Archeotrekking Vulci Canino – e la degustazione presso la Coop Olivicola di Canino.

Frantoi in Festa è un evento ideato dalla DMO La Francigena e le vie del gusto in Tuscia in collaborazione con il Comune di Canino e in sinergia con tutti gli operatori locali.

Frantoi in Festa: il programma

Giovedì 2 giugno 2022

Ore 09.30 Visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Vulci

Ore 11.30 Visita e degustazione al Frantoio Cerrosughero di Laura De Parri

Venerdì 3 giugno 2022

Ore 10.00 Visita al centro storico di Canino e al Museo della Ricerca Archeologica (Complesso di San Francesco)

Ore 11.30 Visita e degustazione presso l’Oleificio Sociale Cooperativo di Canino

Sabato 4 giugno 2022

Ore 11.30 Visita all’Azienda Agricola frantoio I&P di Paolo Borzatta

Ore 17.00 Passeggiata a cavallo a cura dell’Ass.ne Ippica Santa Lucia

Domenica 5 giugno 2022

Ore 8.30 Escursione Avventura alla scoperta del territorio di Canino a cura dell’Ass.ne

Archeotrekking Vulci Canino

Ore 11.30 Visita e degustazione presso la Coop Olivicola di Canino

INFO E PRENOTAZIONI

TEL. 0761/304643

CELL. 348/5203954

EMAIL: dmofrancigenaegusto@gmail.com

www.promotuscia.it/dmo-la-francigena-e-le-vie-del-gusto-in-tuscia/

