Il principe Harry risponde in maniera sfacciata al giornalista che gli ha chiesto se fosse “contento di essere a casa”. Cosa ha detto?

Il Principe Harry è tornato temporaneamente nel Regno Unito, recandosi a Londra per un servizio sugli Invictus Game e i loro dieci anni di vita: questa sua nuova apparizione nelle Isole Britanniche è stata notata da tutti i fan della royal family, tanto che c’è qualcuno che ha voluto chiedergli se si trattasse di un ritorno a casa e se si sentisse felice di essere di nuovo sul suolo britannico. La replica del Duca di Sussex non è stata certo quella che il cronista che gliel’ha posta si sarebbe aspettato. Ma, forse, quella strana risposta non la poteva immaginare nessuno. Ma cosa avrà mai detto Harry? Era forse felice di essere tornato a casa nel Regno Unito? Oppure forse ormai non considera più la Gran Bretagna casa sua e non vede l’ora di tornare in America da Meghan Markle?

Leggi anche: — Accadrà presto al principe Harry e a Meghan Marke: ecco la sorprendente previsione dell’intelligenza artificiale

“Harry, sei contento di essere a casa?”, la risposta sfacciata del principe ad un giornalista

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Incrociando di corsa il Principe Harry per le strade di Londra, un cronista in attesa gli ha chiesto: “Sei felice di essere a casa?”

Il Duca di Sussex ha sorriso e ha risposto velocemente e in maniera sfacciata, dicendo: “È bello vedere te”, prima di salire di corsa a bordo di un’automobile.

Insomma, pare proprio che il principe tutto sia tranne che contento, magari anche per il fatto che l’incontro con il padre, Re Carlo, è saltato per via dell’agenda troppo impegnata del sovrano…

Ma cosa nasconde davvero quella risposta? È proprio come l’abbiamo interpretata? Oppure sottende qualcosa di diverso? Di certo non cela il malumore del Duca di Sussex nei confronti della royal family, ma al contempo, forse, nasconde un po’ di nostalgia di Harry per le isole britanniche… Quale sarà la verità?

Photo credits: Shutterstock