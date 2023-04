La siccità è un problema tangibile con cui dover fare i conti: ecco alcuni suggerimenti per non sprecare nemmeno una goccia d’acqua e innaffiare le proprie piante senza sprechi

Il decalogo salva-orto di Coldiretti prevede alcuni piccoli accorgimenti per non sprecare acqua durante l’irrigazione delle piante, soprattutto in questo momento storico in cui tutta Italia deve fare i conti con il problema della siccità.

In primo luogo, non tutti sanno che si può mantenere l’umidità del terriccio con della paglia, si può raccogliere l’acqua con cui ci si sciacqua sotto la doccia per bagnare le piante e naturalmente utilizzare sempre dei sottovasi per raccogliere l’acqua in eccesso.

Inoltre, si consiglia di utilizzare l’acqua di cottura di pasta, riso e verdure per innaffiare e concimare il terreno, in quanto contiene vitamine, sali minerali e altre sostanze utili per le piante.

Si possono poi acquistare anche gel trattieni-acqua e costruire sistemi di irrigazione a goccia per ridurre gli sprechi. È importante irrigare le piante la sera, quando la temperatura è più fresca, evitando l’effetto lente dell’acqua sulle foglie e spostare i vasi durante la giornata per evitarne l’esposizione diretta al sole.

Infine, si consiglia di utilizzare ombrelloni e sistemi ombreggianti nelle ore più calde per ridurre l’evapotraspirazione delle piante.

Come già detto, tutto ciò è importante in un momento di grave emergenza, in cui è necessario concentrare le risorse idriche sull’uso umano e su quello agricolo.

Foto: Shutterstock