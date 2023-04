Scopri la nuova tendenza per le bomboniere del matrimonio, che unisce la sostenibilità ambientale alla generosità

Per molte persone, la bomboniera del matrimonio è un dono importante che porta con sé un ricordo indelebile di un evento speciale. Per rendere ancora più unico questo regalo, ci sono aziende che hanno pensato di offrire l’adozione di un albero da frutto.

Si tratta di un pensiero non solo sostenibile ma che rispecchia l’impegno di alcune piccole o grandi realtà per l’ambiente e per l’economia locale, e ha anche un valore importante, poiché contribuisce alla salvaguardia del nostro pianeta.

Gli alberi adottati, infatti, assorbono la CO2 e contribuiscono all’equilibrio ambientale, sono coltivati con metodi biologici che eliminano l’utilizzo di sostanze chimiche, e la consegna dei frutti avviene direttamente al cliente, garantendo un guadagno adeguato all’agricoltore stesso.

Gli aggiornamenti sul ciclo naturale dell’albero vengono inviati tramite app e piattaforme digitali ai clienti che l’hanno adottato. Ma non ci sono soltanto gli alberi di frutto da adottare. Esistono alternative valide e importanti, come le piattaforme online per l’adozione a distanza di alberi di ulivo pugliesi.

L’idea, anche in questo caso, è quella di sostenere i piccoli produttori e l’economia locale, permettendo ai consumatori di ricevere direttamente a casa l’olio extra vergine di oliva prodotto dall’albero adottato.

Attraverso la piattaforma, si può scegliere l’ulivo da adottare e ricevere informazioni dettagliate sull’azienda di produzione a cui appartiene. Si può seguire il lavoro e gli sviluppi dell’albero, fino alla produzione dell’olio, una parte del quale sarà destinato al sottoscrittore dell’adozione.

Il ‘brutto’ gesto con le bomboniere dopo le nozze di Harry e Meghan: gli invitati beccati sul fatto

E a proposito di bomboniere, la BBC ha divulgato la notizia secondo cui ben nove ospiti delle nozze reali di Harry e Meghan hanno deciso di mettere all’asta su eBay le loro borse regalo, preparate da Palazzo per l’occasione.

All’interno si poteva trovare il programma della cerimonia, biscotti, cioccolatini, acqua, una calamita da frigorifero e un buono sconto del 20% per il negozio di souvenir del Castello di Windsor.

Nonostante il contenuto non fosse di fatto particolarmente prezioso, il prezzo d’asta è salito ben oltre le 1.000 sterline. Come avranno preso il “brutto” gesto i diretti interessati?

Tra i 2.640 invitati alla cerimonia, avvenuta nel 2018, c’erano 200 persone legate alle organizzazioni benefiche di Harry e Meghan, 100 studenti locali, 610 residenti di Windsor, 530 funzionari e dipendenti reali e altre 1.200 persone invitate da diverse regioni del Regno Unito.

