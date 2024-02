Scopri il momento toccante che ha emozionato il pubblico e i social, svelando il legame speciale tra la conduttrice e la celebre cantante.

Nella puntata di Amici andata in onda domenica 25 febbraio, un nome è emerso con particolare enfasi: Alessandra Amoroso. La cantante, che ha mosso i primi passi nel mondo della musica proprio grazie a questo programma, è stata ospite speciale. Il pubblico e i ragazzi presenti in studio hanno accolto con entusiasmo la sua presenza, ricordando le sue esibizioni passate e il suo percorso di crescita artistica.

Durante la puntata, mentre Alessandra Amoroso si esibiva con la canzone portata al Festival di Sanremo 2024, “Fino a Qui”, Maria De Filippi ha avuto una reazione spontanea e toccante. La conduttrice, visibilmente commossa, si è rivolta a qualcuno nel pubblico o forse a uno dei professori presenti, esprimendo con sincerità il suo apprezzamento per l’artista: “È bravissima, mi fa venire la pelle d’oca”.

Su X e altri social, numerosi spettatori hanno commentato l’emozione palpabile di Maria De Filippi di fronte all’esibizione di Alessandra Amoroso. La sua spontaneità e la sua dolcezza nel manifestare il suo apprezzamento hanno suscitato un’ondata di affetto e ammirazione da parte del pubblico.

Intanto, il serale di questa edizione di Amici è sempre più vicino e le maglie d'oro non sono state ancora assegnate del tutto.

Intanto, il serale di questa edizione di Amici è sempre più vicino e le maglie d’oro non sono state ancora assegnate del tutto. Tra chi è ancora in bilico, c’è Nahaze, nome d’arte di Nathalie Hazel Intelligente, che non sembra aver suscitato grande interesse artistico in Rudy Zerbi. Stando ai suoi giudizi, sembrerebbe che l’insegnante non la voglia al serale.

Nata a Matera nel 2001, Nahaze ha origini inglesi e ha già iniziato a farsi strada nel mondo della musica prima di approdare nel talent show di Maria De Filippi. Il suo nome d’arte è una fusione dei suoi due nomi, Nathalie e Hazel, e ha già attirato l’attenzione di figure influenti nel panorama musicale italiano, come Elisa Toffoli, Fedez e Achille Lauro.

Nonostante non abbia ancora pubblicato un album ufficiale, Nahaze ha registrato successi significativi con singoli come “Carillon”, in collaborazione con Achille Lauro e Boss Doms, che ha ottenuto il disco d’oro e oltre 13 milioni di ascolti su Spotify. La sua versatilità artistica è evidente anche nei brani in inglese, come “Wasted” e “Future”, e nella presenza nella colonna sonora della serie Netflix “Baby 3” con i singoli “Freak” e “Control”. Il suo ultimo singolo, “Kiddo”, pubblicato nel 2023, si ispira al personaggio di Uma Thurman in “Kill Bill” di Quentin Tarantino.

