Su Tik Tok diventa virale il video shock del benzinaio: ma condividerlo non è la scelta giusta. Ecco perché non dovresti farlo.

È diventato virale un video, comparso sui social network, di un benzinaio indicato come “di Brescia” che, ad un distributore di carburante, compie dei gesti shock in pieno giorno e in pubblico, sia con la pompa della benzina che calandosi i pantaloni. Inutile dire che il filmato shock ha in breve fatto il giro del web e sta circolando tantissimo su tutti i social. Ad ogni modo, nonostante le immagini terribili mostrate in quei pochi secondi, arriva un appello da parte del web: evitate di far circolare quel video perché il rischio è veramente altissimo. Ma qual è la verità dietro quel filmato? Si tratta veramente di un momento registrato nella realtà? Oppure si tratterà forse di un video dall’intento comico di dubbio gusto registrato ad hoc? Andiamo a scoprirlo insieme.

Il video del benzinaio virale sui social: shock sul web

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nel video shock comparso sui social si vede un anziano benzinaio “di Brescia” inquadrato da un’auto. L’uomo, coi pantaloni calati, prima armeggia con la pompa da benzina: nel filmato lo si vede allungarsela verso il sedere per poi toccarsi platealmente i genitali.

Un video shock, senza alcun dubbio, che però sembra essere stato girato non a Brescia ma a Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, anche se sulla località esatta permane un certo mistero.

Sulla questione, il tiktoker Paolo Camilli ha deciso di intervenire, ponendola da un altro punto di vista: “Giustamente le parti intime vengono offuscate mentre il volto no, è ben riconoscibile. Questo poi ha generato una raffica di video meme e video parodie, senza considerare però lo stato di salute mentale della persona, che se è arrivata a fare questo non è al top, non è al 100%. Allora io faccio un appello: vi prego, non facciamo circolare il video. Non creiamo video meme o parodia solo perché siamo alla ricerca di visualizzazioni. Vi prego. Perché dietro quel volto si può nascondere una storia veramente triste e quel video parodia o meme può diventare di una violenza inaudita. Grazie“.

Cosa è successo alla pompa di benzina dopo il video virale del benzinaio: il video di chi è andato all’IP incriminata

Nel frattempo, però, i video meme e parodia non si sono fermati e, anzi, qualcuno è andato a cercarsi la pompa di benzina dove è stato girato il video, inquadrandola in tutti i dettagli e descrivendola come “luogo del delitto”. Un gesto di cattivo gusto?

Photo Credits: Shutterstock