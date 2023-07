Cambiamento climatico ha effetti dannosi sul nostro cervello: cosa potrebbe accadere tra qualche anno

Gli occhiali da sole sono un accessorio spesso considerato essenziale per i guidatori, ma recentemente gli esperti del settore automobilistico hanno sollevato preoccupazioni riguardo ai possibili rischi associati al loro utilizzo durante la guida.

Alcuni tipi di occhiali da sole potrebbero limitare eccessivamente la visione diurna, mettendo a rischio la sicurezza stradale. Inoltre, una ricerca condotta dalla National Library of Medicine ha evidenziato una connessione interessante tra l’uso degli occhiali da sole e la sonnolenza durante la guida.

Secondo lo studio, la luce svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento del nostro ritmo naturale. Indossare occhiali con lenti che bloccano troppo la luce può influire sullo stato di veglia.

Nel Regno Unito, è vietato indossare occhiali da sole non adatti alla guida, e chiunque violi questa norma potrebbe incorrere in sanzioni. Secondo le leggi stradali britanniche, un conducente trovato a indossare occhiali inappropriati che compromettono la sicurezza stradale può ricevere una multa immediata di £100 e la decurtazione tre punti sulla patente di guida. In caso di processo, queste sanzioni possono aumentare fino a £1.000, nove punti di penalità e persino la revoca della patente.

L’esposizione degli occhi ai raggi solari senza la protezione adeguata accelera i processi di formazione della cataratta, compromettendo la trasparenza del cristallino. Inoltre, danneggia la macula, una zona estremamente delicata dell’occhio.

Secondo Romolo Apolloni, consigliere della Società oftalmologica italiana (Soi), “le lenti prive dei necessari filtri per i raggi solari rappresentano un serio pericolo per gli occhi”.

Acquistare quindi occhiali da sole di moda da bancarelle o siti poco conosciuti è una scelta rischiosa che può mettere a repentaglio la vista, quindi meglio evitare. È fondamentale “acquistare sempre occhiali con lenti marchiati CE“, afferma Apolloni. Questo marchio garantisce ai consumatori che i prodotti sono stati sottoposti a controlli e sono conformi alle normative per la protezione della salute.

Foto: Shutterstock