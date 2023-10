Nell’ultima puntata di Belve, l’ospitata di Stefania Nobile con sua madre Wanna Marchi dietro le quinte ha fatto discutere

Ieri sera, Stefania Nobile è stata intervistata da Francesca Fagnani a Belve e, durante i titoli di coda della trasmissione, non sono passate inosservate alcune osservazioni fatte della madre, Wanna Marchi, sugli ospiti della puntata scorsa del programma di Rai Due.

Durante l’intervista, Stefania ha condiviso le sue opinioni su vari argomenti, dando spazio anche a riflessioni personali sulle esperienze ִsue e di sua madre. Dalle famosissime e controverse televendite fino all’esperienza del carcere. Stefania ha discusso anche della relazione Madre-figlia e ha parlato della percezione del pubblico nei loro confronti.

In particolare Wanna Marchi, oggi 81enne, ha rivelato alcuni interessanti dettagli riguardo alle sue impressioni sulle ospitate di Emanuele Filiberto e Raoul Bova, condividendo le sue opinioni con Francesca Fagnani immediatamente dopo l’intervista della figlia.

“Sai chi mi è piaciuto tanto e che vorrei conoscere? Emanuele Filiberto. L’altro attore invece non mi è piaciuto. Raoul Bova? Per carità!” ha affermato Wanna Marchi.

Wanna Marchi, il retroscena sul matrimonio in Florida: ecco cosa rivela Stefania Nobile

Nel corso dell’intervista, Stefania Nobile ha inoltre fornito dettagli sul suo doppio matrimonio a Miami, dove ha condiviso l’altare con sua madre.

Tuttavia, ha dichiarato che la decisione di sposarsi è stata principalmente influenzata dal fatto che un giornale avesse fornito loro un ingente compenso di cinquanta milioni di lire a testa, per un totale di quattro persone.

Stefania ha ammesso che il matrimonio non aveva valore legale in Italia e che l’avevano fatto per motivi finanziari. Nonostante ciò, ha sottolineato che in Florida è riconosciuto come valido.

