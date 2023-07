Sapete che fine fanno i palloncini pieni d’elio che volano in aria in occasione di feste, eventi e ricorrenze? Scopriamolo insieme.

Che fine fanno i palloncini che volano in aria alle feste e alle ricorrenze? Di sicuro non si smaltiscono da soli. Anzi, creano un danno per l’ambiente non indifferente e maggiore di quello che possiamo essere portati a pensare. Non ci credete? Andiamo a scoprirlo insieme!

Che fine fanno i palloncini che volano in aria?

Si tratta di qualcosa che prima o poi tutti hanno fatto: far volare in aria dei palloncini è un gesto che ha qualcosa di magico. Ma non per l’ambiente.

E non è necessario collegarne a migliaia alla propria casa per farla volare in cielo come in Up! della Pixar. Anche un solo palloncino può infatti essere estremamente dannoso per il nostro Pianeta.

Perché, vi chiediamo, sapete che fine fanno i palloncini che volano liberi nell’aria?

La risposta è nella domanda: vagano liberi per il cielo, tanto che talvolta possono arrivare anche a fare il giro del mondo.

Cosa accade quando un palloncino scoppia nel cielo?

Tuttavia, prima o poi, il palloncino scoppierà per un motivo o per un altro (pressione del gas e dell’aria esterna, effetti del calore o degli eventi atmosferici).

Quando scoppia, i suoi frammenti si spargono praticamente ovunque nell’atmosfera, finendo per cadere come coriandoli in giro per il Pianeta Terra. Non certo il massimo per l’ambiente, essendo questi colorati oggetti fatti di plastica che non fa altro che unirsi all’enorme mole di inquinamento che abbiamo provocato finora… Ulteriore plastica che non viene smaltita né riciclata e che si disperde nell’ambiente.

Talvolta tornano addirittura da noi: gli animali spesso sono portati a mangiarne le plastiche colorate e, di riflesso, i palloncini possono finire con una certa facilità sulle nostre tavole, sotto forma di microplastiche.

La scelta più saggia, quindi, è quella di non farli volare!

Photo Credits: Shutterstock