Selvaggia Lucarelli, nel suo libro “Il Vaso di Pandora”, aveva previsto l’uscita di Fabio Maria Damato dalle aziende di Chiara Ferragni

Nel suo libro “Il Vaso di Pandora”, Selvaggia Lucarelli ha anticipato una notizia che si è poi avverata: Fabio Maria Damato, ex general manager delle aziende di Chiara Ferragni, ha lasciato il suo ruolo. Lucarelli aveva previsto questa decisione grazie a un’intervista con due ex dipendenti delle aziende Ferragni. Uno di loro aveva parlato del rapido successo di Damato e della sua inevitabile partenza.

Dopo l’annuncio ufficiale dell’addio, Selvaggia Lucarelli ha espresso la sua opinione sui social media, evidenziando la validità della sua previsione e criticando la mancanza di idee innovative all’interno del team Ferragni.

Questo evento conferma, secondo Lucarelli, le problematiche di gestione e creatività che aveva già sottolineato nel suo libro. L’autrice ha inoltre rimarcato come questa situazione rispecchi le difficoltà di mantenere una leadership efficace e visionaria nel lungo periodo, soprattutto in contesti aziendali dinamici come quello delle imprese Ferragni.

La previsione di Lucarelli si è quindi rivelata un’importante conferma delle sue analisi critiche sul funzionamento interno delle aziende di Chiara Ferragni, mettendo in luce la necessità di rinnovamento e di una guida più solida e innovativa per affrontare le sfide del mercato.

L’ultimo post di Fabio Maria Damato con Chiara Ferragni: ‘la mia vita ultimamente’. Cosa ha postato su Instagram

I fan non si sono fatti sfuggire una strana coincidenza: nel giorno dell’addio ufficiale di Damato, Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram dove ha scritto “life lately” e in cui indossa la stessa giacca nera elegante indossata da Fabio Maria Damato nel 2023, visibile in un post datato sul profilo dell’ex manager, in cui era riportata persino la stessa didascalia in inglese: “la mia vita ultimamente”. Il post è, tra le cose, anche uno degli ultimi di fatto dove figura accanto a Chiara.

Foto: Kikapress