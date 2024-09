All’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Elon Musk si è ‘innamorato’ di Giorgia Meloni. Cosa è successo tra l’imprenditore e la premier italiana.

L’ultima Assemblea Generale della Nazioni Unite non ha solo risvegliato l’attenzione della politica internazionale ma anche quella del gossip a causa dell’innamoramento che in molti hanno notato tra Elon Musk e Giorgia Meloni. Proprio così! L’imprenditore multimilionario, patron di Tesla e di X, infatti, è parso particolarmente attratto dal nostro Presidente del Consiglio, presente come lui alla riunione. Fin qui nulla di strano, se non fosse che questa ‘attrazione fatale’ non è stata notata solo da noi in Italia ma anche dalla stampa internazionale e in particolare dal New York Post! Praticamente, all’Onu sembra essere scoccata una qualche scintilla. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo!

LEGGI ANCHE:– Chi è il più ricco tra i Ministri del governo Meloni? Non è certamente il premier Giorgia. Ecco chi guadagna di più

Elon Musk ‘innamorato’ di Giorgia Meloni? Cosa è successo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in molti hanno notato l’attrazione fatale tra Elon Musk e Giorgia Meloni.

Della cosa ha parlato il New York Post, riportando le parole del proprietario di Tesla, X, Neuralink e SpaceX: “è ancora più bella dentro di quanto non lo sia fuori“.

E poi ha aggiunto: “Questo non si può sempre dire dei politici“.

I due si sono guardati anche per un attimo negli occhi, prima che l’imprenditore le consegnasse un premio…

E c’è già chi si immagina grandi cose, tanto che lo stesso New York Post cita i loro frequenti incontri (tutti professionali, ci mancherebbe), avvenuti dal giugno 2023 fino ad oggi… Che possa nascere davvero una coppia?

Photo credits: Shutterstock