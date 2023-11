Il mistero sul fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello ancora in piedi. La ragazza spiega perché non l’ha baciato in diretta…

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, in casa è entrato Riccardo Romagnoli, fidanzato di Angelica Baraldi. Su di lui si sa poco, tanto che spesso i coinquilini della ragazza hanno messo in dubbio la sua stessa esistenza. Nel frattempo, però, il dubbio corre anche tra i telespettatori, che hanno cominciato a pensare che quello che è comparso nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini possa essere un attore o, addirittura, il fratello della concorrente. Ma, a concludere il tutto, c’è anche la versione della ragazza, che ha messo in chiaro diversi punti sollevati dai fan del programma. Quale sarà la verità su questa storia? Andiamo a scoprire qualcosa di più…

Riccardo Rossetti è veramente il fidanzato di Angelica Baraldi del Grande Fratello?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il fidanzato di Angelica Baraldi, oltre ad essere entrato nella casa del Grande Fratello per un confronto con la sua dolce metà, ne ha dette quattro a Greta Rossetti, che ad Angelica aveva dato della “gatta morta”.

Fin qui nulla di strano, ma i telespettatori del reality show di casa Mediaset hanno cominciato a farsi qualche domanda: Riccardo è davvero il fidanzato di Angelica?

Qualcuno dice che sia un attore, notando un dettaglio che forse ad altri era sfuggito: “Riccardo che si spaccia il fidanzato di Angelica fa abbastanza ridere. 2 mesi che non si vedono e non c’è stato nemmeno un f….o bacio. ma solo un sorriso forzato di Angelica a qualsiasi m…..a che diceva, e abbracci alla caz…”. E la teoria che sia un attore improvvisato è sempre più diffusa, tanto che c’è chi fa paragoni con il caso Mark Caltagirone…

Qualcuno addirittura sta suggerendo che invece del fidanzato, l’uomo comparso nel programma sia il fratello della Baraldi. Ma qual è la verità?

Si tratta di un attore o del fratello della Baraldi?

Non sappiamo la verità, ovviamente, ma possiamo fare alcune supposizioni dallo studio dei social. Il fratello di Angelica si chiama Gabriele e, cercandolo sui social, scopriamo che è un’altra persona e non ha gli occhi azzurri come Riccardo.

Qualcuno dice che ad essere sospetto è il fatto che in 12 anni di relazione, Angelica non abbia pubblicato nemmeno una foto con lui.

In realtà, su Instagram, una loro foto c’è, nella quale vengono però ritratti di spalle a Roma, davanti al Cupolone di San Pietro… Riccardo però non si vede in faccia e non possiamo affermare con certezza che sia la stessa persona comparsa al Grande Fratello!

Angelica spiega la sua verità sul fidanzato: ecco perché non c’è stato un bacio

Nel frattempo, è arrivata anche la versione di Angelica Baraldi, che ha detto la sua sul fidanzato, spiegando a Jill Cooper il motivo per il quale tra i due non c’è stato un bacio nel momento dell’ingresso nella casa dell’uomo.

“Te l’avevo detto che noi non siamo per niente da parole romantiche. Non ci siamo nemmeno baciati, hai visto? Come mai non l’ho baciato? Per me non era importante il bacio, per me era importante la nostra connessione di cervelli, capito?”, ha esordito la ragazza.

Che poi ha parlato dell’impatto di Riccardo sul suo percorso nella casa più spiata d’Italia: “Mamma mia mi ha cambiato tutto. Tutte le mie paranoie, tutto. Mi ha dato una carica incredibile, una sicurezza. E poi mi ha detto di dare di più. Quindi lui capisce benissimo che tutte le situazioni che ci sono qui, non sono come io credevo che fossero descritte da fuori. Lo so che è strana questa cosa del bacio, che non c’è stato. Però non lo so, ci lega qualcosa di molto… non lo so, siamo una coppia così, che in pubblico non lo fa mai. Non ne avevo neanche bisogno. Non avevo bisogno di baciarlo in quel momento. Per me non c’era la necessità del bacio”.

Ma Angelica ha anche parlato del fatto che sui social non ci sono foto di loro insieme: “Sì, non ho foto con Rick, non ci facciamo le foto, non ci piace. Così come non ci siamo baciati ieri in diretta e che vi devo dire?”

Codacons e Agicom sul televoto di ieri sera: cosa è successo dopo l’eliminazione di Giselda e il salvataggio di Angelica

Ad ogni modo, non è solo la vicenda del fidanzato di Angelica Baraldi a gettare qualche ombra sul salvataggio della concorrente del Grande Fratello…

Sui social c’è chi invoca l’intervento di Agicom e Codacons per i risultati del televoto: la Baraldi si è salvata rispetto a Giselda Torresan per un misero 0.22% (ovvero 14.44% contro 14.22%). Cifre basse che fanno urlare al raggiro e all’eliminazione pilotata… sarà solo una supposizione di tanti telespettatori insoddisfatti?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy