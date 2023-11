Angelica in lacrime al Grande Fratello, c’è chi dice che sia per l’insulto di Mughini, ma la verità sembra ben diversa. È stata smascherata?

Al Grande Fratello è andato in scena un momento in cui Angelica Baraldi è scoppiata in lacrime per via di quello che sta avvenendo nel corso del reality show di casa Mediaset. Ma la verità è un po’ diversa, mentre qualcuno sostiene che a far piangere la Baraldi siano state le battute fuori luogo di Giampiero Mughini… Ma cos’è successo davvero? Per quale motivo la Baraldi è scoppiata in lacrime?

Angelica Baraldi in lacrime per colpa di Mughini? La verità sembra diversa

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Qualche giorno fa, Giampiero Mughini ha detto ad Angelica che era pronta a candidarsi per diventare una “zo…la“, salvo poi scusarsi in puntata, dicendo che lo aveva detto “in maniera ironica per fare una battuta di bassa lega“.

La cosa, però, sembra aver fatto scoppiare in lacrime la Baraldi prima delle nomination, nel corso dell’ultima puntata.

In molti, a partire da Beatrice e da Fiordaliso, quindi, hanno notato che le lacrime di Angelica sono sicuramente un po’ tardive per un’offesa di questo genere. E che forse sono state scatenate da qualcos’altro. Ovvero la paura di uscire perché finita in nomination contro Beatrice Luzzi

“Mi ha votato Beatrice, io sono sempre andata contro Beatrice. Quindi tutti quelli che amano Beatrice votano per farmi andare fuori“, ha detto in lacrime ad Anita e Letizia. E poi ha aggiunto: “Tutti quelli che votano per Bea lo fanno per eliminarmi, perché sono contro di lei“.

Insomma, il pubblico sembra concorde sul fatto che Angelica abbia solo paura di uscire… quale sarà la verità?

Alfonso Signorini smaschera Angelica in diretta, ecco cosa mostra al pubblico

Qualcosa invece l’ha mostrata anche Signorini durante l’ultima puntata, quando ha mostrato una clip nella quale Angelica cerca di convincere gli altri (e in particolare Giuseppe Garibaldi) a votare per Beatrice Luzzi…

Insomma, se poi i fan di Bea si arrabbiano, magari qualche ragione ce l’hanno!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy