Arriva la nuova edizione del Grande Fratello: nel filmato promo diffuso in tv e online in molti hanno notato alcuni dettagli sospetti. Cosa cambierà.

Sulla notizia c’erano diversi rumors ma ora l’ufficialità è arrivata grazie al nuovo video promo pubblicato sui social e a rotazione in tv: il prossimo 11 settembre il Grande Fratello torna in un’edizione completamente nuova. Nel frattempo, però, in quel breve spot diffuso online in molti hanno notato qualche dettaglio che sembra annunciare qualcosa di diverso rispetto alle scorse edizioni del reality show di Casa Mediaset. Ma quali saranno le differenze di questa edizione rispetto a quelle passate?

Nuova promo del Grande Fratello: cosa cambierà nella nuova edizione

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il primo dettaglio che emerge è la conferma di Alfonso Signorini alla conduzione. Non una novità, dunque, almeno lì. Ma ad affiancarlo non ci saranno più Sonia Bruganelli e Orietta Berti. E non ci sarà più nemmeno Giulia Salemi. Tutte vittime della nuova politica “anti-trash” voluta da Pier Silvio Berlusconi. A sostituire le opinioniste ci sarà Cesara Buonamici in solitaria. Al posto della Salemi vedremo invece Rebecca Staffelli, influencer e figlia di Valerio Staffelli, inviato di Striscia.

E qui arriva il dettaglio ‘sospetto’ del promo del nuovo Grande Fratello: come fa notare Amedeo Venza, non ci sono clip né immagini dell’ultima edizione. A quanto pare anche questa una decisione dei piani alti di Mediaset, ovvero la volontà di voler fare una certa pulizia e presa di distanza dalla linea trash.

La verità però è che qualcuno dello scorso anno compare: per pochi istanti alla fine del video si vedono Oriana Marzoli e Nikita Pelizon, protagoniste dell’ultima edizione del GF Vip. Si vedono però soprattutto flirt e storie d’amore: da Pietro Taricone e Cristina Plevani a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, fino a Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.

Tutte le altre novità del prossimo Grande Fratello

Ma il dettaglio del promo non è l’unica novità del prossimo Grande Fratello. Mediaset avrebbe pensato a un rigido regolamento, volto a rendere meno social il reality show. E soprattutto a renderlo più disciplinato. In studio, ad esempio, sarà dato meno spazio ai fandom, per non alimentare le guerre di religione che negli anni scorsi si sono sempre scatenate online.

Più rigide anche le regole sulla squalifica: tutti coloro che avranno atteggiamenti rissosi o violenti saranno eliminati senza passare dallo studio.

Stretta anche sulle interviste: il contratto dei concorrenti sarà solo per la partecipazione al Grande Fratello, alla quale si aggiungono soltanto un’intervista su un’emittente radiofonica del gruppo Mediaset e un’ospitata a Verissimo con la Toffanin. Stop quindi all’onnipresenza nel palinsesto Mediaset.

Cambia anche la durata del reality show: molto più breve rispetto ai 7 mesi della scorsa edizione.

Infine, la novità del format è sui concorrenti: non solo VIP ma anche NIP. Tutti insieme, per la prima volta, mescolando personaggi famosi a persone comuni e perfetti sconosciuti.

