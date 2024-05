Angelina Mango penalizzata da un grave errore della Rai? Cosa è successo durante la trasmissione dell’Eurovision Song Contest.

Il prossimo 11 maggio 2024, Angelina Mango rappresenterà l’Italia in gara durante finale dell’Eurovision Song Contest con “La Noia“, brano che ha già trionfato al Festival di Sanremo. La crescente popolarità della giovane cantante ha generato ampio consenso in Italia, tanto che coloro che l’hanno sostenuta fin dall’inizio stanno ora iniziando a credere nella possibilità di una sua vittoria nel concorso continentale. Fin qui nulla di particolarmente nuovo ma, in molti, stanno facendo notare che nella trasmissione della kermesse, la Rai ha fatto un errore che potrebbe aver penalizzato non poco proprio Angelina Mango. Ma di che errore si tratterà mai? Cosa ha combinato la tv pubblica?

Eurovision: l’errore della Rai che penalizzerà Angelina Mango?

Angiamo con ordine e partiamo dal principio. Se Angelina Mango si è esibita sul palco dell’Eurovision (fuori gara) durante la semifinale del 9 maggio, in molti hanno notato che la Rai ha commesso un errore grossolano che ora rischia di metterla in difficoltà.

Rai Due, infatti, ha erroneamente mostrato i risultati di voto della seconda semifinale a gara in corso, pubblicandoli anche sui suoi profili social. Il problema? Da regolamento, i dati andrebbero pubblicati al termine della serata e non mentre è in corso.

In passato, per errori di questo tipo, diverse giurie nazionali sono state squalificate. Un qualcosa che, qualora accadesse, potrebbe penalizzare fortemente Angelina Mango, il cui zoccolo duro di voti viene ovviamente dall’Italia.

La scena non censurata sulla Rai durante l’Eurovision: è andata in onda alle 22

Ma non è tutto. In molti hanno assistito stupiti, durante la serata del 9 maggio, all’esibizione dei Nebulossa, rappresentanti della Spagna, con la canzone “Zorra“, che vuole essere un inno alla libertà femminile. Già il titolo del brano in spagnolo rappresenta un insulto volgare spesso rivolto alle donne.

Ad ogni modo, esibendosi alle 22, sul palco dell’Eurovision sono comparse immagini che normalmente sarebbero state censurate dalla tv italiana. I Nebulossa, infatti, si sono presentati sul palco con due ballerini in tanga che hanno fatto sussultare più di qualcuno!

Photo Credits: Kikapress