Il buon senso dice che indossare le infradito sugli scogli è pericoloso, ma ora arriva una vera e propria spiegazione scientifica!

Le infradito sono un vero e proprio must have dell’estate ma anche se sono delle calzature comode e fresche, c’è qualcosa che tutti dovremmo evitare di fare: indossarle quando camminiamo sugli scogli. Il motivo è presto detto e forse addirittura ridondante: indossarle è estremamente pericoloso. Ma qual è il motivo scientifico, che va oltre il buon senso? A spiegarlo arriva il celebre influencer scientifico Vincenzo Schettini che, in un video diventato virale sui social, si è spinto nella spiegazione dettagliata – e avvalorata dalle leggi della fisica – riguardo a se indossare le infradito sugli scogli sia opportuno o meno. Quale sarà stata la sua risposta? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme!

LEGGI ANCHE: — Le infradito fanno male ai piedi? Ecco perché non dovresti metterle tutti i giorni

Infradito sugli scogli: qual è la ragione scientifica dietro la loro pericolosità

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Anche se in molti durante l’estate si ostinano a portare le infradito anche sugli scogli, in realtà si tratta di un’abitudine abbastanza pericolosa.

Lo ha spiegato su Instagram il professore di liceo Vincenzo Schettini, attraverso la sua pagina ‘La fisica che ci piace‘.

Praticamente, secondo la fisica, l’aderenza dei piedi sulle infradito è simile a quella delle ruote sull’asfalto. Per valutarlo, si usa il coefficiente di attrito, utilizzando un semplice principio: se i piedi sono asciutti si può camminare sugli scogli con le infradito senza problemi; se i piedi sono bagnati è meglio togliersi le infradito e camminare scalzi.

Quello che avviene è praticamente ciò che succede quando, con la strada bagnata, gli pneumatici sull’asfalto sembrano essere più “scivolosi”.

Photo Credits: Shutterstock