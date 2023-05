La produzione di avocado sta avendo un grave impatto sulla fauna selvatica in Kenya, in particolare sugli elefanti

La produzione di avocado in Kenya ha avuto un aumento esponenziale negli ultimi anni, grazie alla crescente domanda globale di questo frutto.

Tuttavia, questo successo ha un prezzo molto alto per la fauna selvatica locale. Le aziende produttrici di avocado stanno acquistando grandi quantità di terre per coltivarlo, causando la distruzione dell’habitat naturale degli elefanti e di altri animali selvatici, e la creazione di recinzioni elettrificate che li uccidono.

Inoltre, il crescente business dell’avocado sta spingendo molti agricoltori e allevatori ad abbandonare la propria attività per vendere le loro terre alle aziende produttrici, aumentando ulteriormente la pressione sull’habitat naturale degli animali selvatici. La siccità dello scorso anno ha aggravato la situazione, causando la morte di migliaia di animali a causa della mancanza di acqua.

L’organizzazione Big Life Foundation sta lavorando per far conoscere il problema a livello internazionale e per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di proteggere gli animali selvatici e il loro habitat naturale.

Tuttavia, c’è ancora molto da fare per trovare una soluzione sostenibile e proteggere la fauna selvatica del Kenya dalla devastazione causata dalla produzione di avocado.

