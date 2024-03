L’arenamento di massa di stelle marine ha allarmato le autorità locali: evitare il contatto con le carcasse

Migliaia di stelle marine sono state ritrovate morte sulla spiaggia di Margate nel Kent, in Inghilterra, suscitando preoccupazione non solo per l’ambiente ma anche per la salute pubblica.

Le autorità locali hanno infatti consigliato ai visitatori di evitare il contatto con le carcasse, temendo la possibile presenza di malattie trasmissibili. Nik Mitchell, un ambientalista popolare sui social, ha documentato il fenomeno tramite foto e video sulla sua pagina Facebook:

Sebbene l’arenamento di stelle marine non sia insolito, questo evento sembra particolarmente esteso. Le autorità hanno emesso avvisi per evitare il contatto con le carcasse e stanno indagando sulle possibili cause, che potrebbero essere legate a fenomeni naturali, come correnti marine e tempeste, ma anche a cambiamenti più profondi nelle condizioni dell’ecosistema marino.

Questo episodio sottolinea l’importanza della sorveglianza ambientale e della ricerca per comprendere meglio gli eventi ecologici anomali e adottare misure preventive per la salute pubblica e l’ambiente.

Foto: Shutterstock