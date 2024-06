G7 Fasano: l’incontro tra Rishi Sunak e Giorgia Meloni è stato incredibilmente caloroso. Cosa è successo?

In occasione del G7 di Fasano, a far discutere il pubblico internazionale è stata la particolare accoglienza riservata al premier britannico Rishi Sunak da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quando il primo ministro del Regno Unito è arrivato in Puglia, infatti, la leader di Fratelli d’Italia lo ha accolto con particolare trasporto e amicizia, dimostrando non solo la vicinanza tra l’Italia e l’UK, ma anche un rapporto personale che per molti va al di là della politica. Ma cosa è successo davvero al vertice G7? Qual è stata la situazione che si è verificata davanti agli occhi degli osservatori internazionali? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

G7 Fasano: l’incontro caloroso tra Giorgia Meloni e Rishi Sunak

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Al G7 di Fasano, in molti hanno notato l’accoglienza calorosa riservata da Giorgia Meloni a Rishi Sunak, premier britannico.

I due si sono abbracciati calorosamente e, poi, il nostro presidente del Consiglio ha chiesto al leader inglese come stesse, data l’aria di crisi che risuona nel suo governo.

Giorgia Meloni ha afferrato le spalle di Sunak che si è chinato a baciarle la guancia prima di lasciarsi andare a qualche chiacchiera e a ridere di gusto con lei.

Tra i due leader sembra esserci una bellissima intesa, tutta diversa da quella riservata dalla premier al presidente Francese Emmanuel Macron o alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen…

Rishi Sunak è più ricco di Re Carlo: il suo ricco patrimonio non è per la politica ma per la moglie. Ecco cosa fa la moglie

Tra l’altro, in molti non lo sanno, ma Rishi Sunak è uno dei leader più ricchi al mondo, superando anche il sovrano del suo paese, Re Carlo III.

Il premier britannico ha infatti un patrimonio familiare di 760 milioni di euro, dovuti anche alle attività di sua moglie, Akshata Murthy, proprietaria di Infosys, azienda di alta tecnologia.

Photo credits: Shutterstock