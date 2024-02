Un gruppo di ricercatori ha individuato una nuova splendida campanula nel Bergamasco. Andiamo a vedere cosa è successo e quali sono le sue caratteristiche.

Madre Natura è magnifica. Non smette mai di sorprenderci, anche quando meno ce lo aspetteremmo. Di recente c’è stata una bellissima sorpresa per i cittadini Bergamaschi. Ma quale? Pare proprio che sulle Prealpi Bergamasche sia stato individuato uno splendido fiore mai visto prima.

Il gruppo di ricercatori che hanno trovato la Campanula bergomensis

A trovarlo e a diffondere la notizia sono stati un gruppo di ricercatori coordinato dall’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con l’Università di Siena e con il team Flora Alpina Bergamasca – FAB. Il nome designato per il fiore neonato è Campanula bergomensis.

Questa specie vanta delle sfumature sgargianti di violetto tendenti al blu, a cui è stato dedicato uno studio apparso sulla rivista Phytotaxa, intitolata al mondo della botanica.

La somiglianza con la Campanula crespitosa

Una delle svariate caratteristiche di questa campanula, ritrovata in pochissime valli nei pressi della città di Clusone (BG), è che riesce a crescere in ambienti molto particolari e soprattutto con un clima adatto alla sua sopravvivenza.

In un primo momento gli studiosi hanno trovato parecchie similitudini con la Campanula cespitosa, che fiorisce sulle Alpi orientali in Italia e Austria. Eppure una serie di analisi genetiche e morfologiche hanno evidenziato come le due specie siano in realtà ben differenziate.