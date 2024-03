Dal Mediterraneo all’Oceano Pacifico, ecco le spiagge con le acque più azzurre e suggestive del mondo

L’agenzia di affitti vacanze CV Villas ha redatto la classifica delle spiagge con le acque più cristalline al mondo, basandosi su immagini satellitari.

La classifica

La spiaggia di Pasqyra in Albania ha ottenuto il primo posto, seguita da numerose località europee, tra cui 7 in Grecia. Anche Francia, Portogallo, e Turchia hanno fatto la loro comparsa nella top 10, insieme ad alcune destinazioni extraeuropee come Matira Beach di Bora Bora e Playa El Doradillo in Argentina.

La spiaggia italiana con l’acqua più azzurra

L’Italia è rappresentata soltanto da Marina del Cantone, posizionata al 14° posto. Situata a Nerano, una frazione di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, questa splendida spiaggia si affaccia sul Golfo di Salerno. Anche se l’Italia appare in classifica solamente con questa spiaggia, la sua posizione al 14° posto sottolinea comunque la bellezza delle sue acque e dei suoi paesaggi costieri.

La Spiaggia degli Specchi in Albania

La spiaggia di Pasqyra (conosciuta anche come Spiaggia degli Specchi) in Albania è stata riconosciuta come la spiaggia con le acque più azzurre del mondo. Questo risultato è stato ottenuto attraverso un rigoroso studio che ha comparato immagini satellitari di 200 spiagge globali utilizzando codici colore digitali.

Situata sul Mar Ionio, la bellezza di Pasqyra non solo risiede nel colore cristallino delle sue acque, ma anche nei suoi paesaggi mozzafiato e nell’atmosfera unica che offre ai visitatori. Questa scoperta sorprendente potrebbe attrarre l’attenzione dei viaggiatori desiderosi di esplorare una delle meraviglie nascoste dell’Adriatico.

Foto: Shutterstock