Le previsioni dei prossimi giorni spiegano cosa potrebbe accadere ad Agosto

Il colonnello Mario Giuliacci, esperto di meteorologia, ha risposto alla domanda de Il Tempo su come sarà il resto dell’estate dal punto di vista meteo. In un periodo caratterizzato da un caldo intenso, ha offerto alcune buone notizie agli italiani.

L’estate termina climaticamente il 31 agosto, e per quanto riguarda il mese di agosto, ci saranno delle buone condizioni. La prima settimana, fino al 7 agosto, sarà fresca, con possibilità di temporali e temperature al di sotto della media, ma comunque comprese tra 28 e 32 gradi.

Nelle successive due settimane di agosto, l’arrivo di un anticiclone africano, seppur debole, farà salire leggermente le temperature, ma non supereranno i 34-35 gradi. Infine, l’ultima settimana di agosto, che termina il 28 agosto, vedrà nuovamente un passo indietro dell’anticiclone Nord-africano, portando le temperature quasi alla normalità, con un massimo tra 28 e 32 gradi.

Meteo, allarme del meteorologo. Il rischio che corriamo dopo la fine del gran caldo

Secondo i modelli climatici, l’ondata di caldo intenso degli ultimi giorni sta per terminare poiché l’anticiclone africano, che ha causato il clima opprimente nel centro-sud Italia, si sta allontanando. Tuttavia, c’è una nuova preoccupazione riguardante l’arrivo di masse d’aria più fresche che andranno a scontrarsi con quelle calde e umide ancora presenti nell’atmosfera.

Questa collisione tra diverse masse d’aria potrebbe portare a fenomeni meteorologici estremi, come quelli osservati recentemente nel nord Italia. Il sito meteogiuliacci.it, guidato dal colonnello Giuliacci, mette in guardia contro il rischio di questi eventi estremi, senza specificare esattamente quando e dove si verificheranno, ma conferma che il pericolo è reale. Pertanto, è importante prestare attenzione alla situazione in evoluzione.

Foto: Shutterstock