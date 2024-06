Gaffe di Brigitte, la moglie del presidente francese Macron, davanti alla regina Camilla. Scopri cosa ha combinato con la mano.

Va in scena una gaffe enorme nel protocollo di corte nel momento della commemorazione dell’ottantesimo anniversario dello Sbarco in Normandia. A rendersene protagonista è la moglie del presidente francese Emmanuel Macron, Brigitte, che ha commesso una gaffe clamorosa nei confronti della regina Camilla nel momento della deposizione delle ghirlande celebrative al British Normandy Memorial. Ma cosa avrà mai combinato la consorte del Presidente di Francia all’incontro con la Regina d’Inghilterra? Quale sarà mai stata questa gaffe che in breve è riuscita a fare il giro del mondo? Non ci resta che andare a scoprirlo inseme!

Brigitte Macron e la gaffe con la regina Camilla: cosa ha fatto

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Brigitte Macron ha incontrato la Regina Camilla al British Normandy Memorial di Ver-sur-Mer, per la celebrazione dell’80° anniversario dello sbarco in Normandia.

Dopo aver deposto due corone di fiori, le due donne hanno fatto un passo indietro di fronte al memoriale. Lì, la moglie del presidente francese ha commesso una gaffe nei confronti della regina.

Brigitte ha infatti tentato di prendere per mano la consorte di Carlo III d’Inghilterra che, però, non ha ricambiato il gesto, lasciandola cadere.

La gaffe, ovviamente, l’ha commessa la moglie del presidente francese. Esiste infatti un protocollo, nel quale il re e la regina non vanno toccati oltre una stretta di mano.

La riluttanza di Camilla nel dare una mano alla First Lady francese è frutto di questo protocollo?

Photo Credits: Kikapress