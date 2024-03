La Regina Camilla parla per la prima volta delle condizioni di salute di Kate Middleton: scopri cosa ha rivelato su di lei.

La Regina Camilla ha fatto per la prima volta riferimento alle condizioni di salute di Kate Middleton: con Carlo e Kate fermi temporaneamente dai loro impegni pubblici a causa della necessità di dedicarsi alla cura della propria salute personale, è infatti toccato alla regina presenziare agli eventi ufficiali già previsti per la Corona. Per questo motivo, quando si è trovata di fronte ad alcuni cartelloni dedicati alla nuora, non ha potuto trattenere una semplice frase di 13 parole che, però, risuonano fortissime nella mente di tutti gli amanti della famiglia reale britannica. Ma cosa avrà mai detto la moglie di Re Carlo sulla Principessa di Galles? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Camilla parla di Kate Middleton: cosa ha detto la regina

Con Re Carlo impossibilitato a comparire in pubblico a causa della necessità di sottoporsi alle cure per il cancro, la Regina Camilla lo ha temporaneamente sostituito nelle uscite pubbliche.

Nell’ultima, al mercato contadino di Shrewsbury, è stata accolta da alcuni poster dedicati a Kate Middleton, alla quale Camilla ha dedicato un pensiero.

“Io so che Catherine è entusiasta di tutti gli auguri e del sostegno“, ha rivelato la sovrana, rompendo per la prima volta il silenzio sulle condizioni della moglie di William.

Anche Kate, com’è noto, ha annunciato al pubblico di tutto il mondo di essere affetta da un cancro all’addome in un video pubblicato in rete.

L’affetto dei suoi sudditi non ha tardato a farsi sentire… così come quello della suocera! Forse le sue parole non rivelano più di tanto sulle effettive condizioni di salute della Principessa di Galles, ma rappresentano una rara finestra ‘ufficiale’ sulla royal family, specie in un momento tanto delicato.

Photo Credits: Kikapress