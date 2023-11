Oggi è il compleanno di Re Carlo III, ma il sovrano non aprirà nessun regalo, né riceverà alcun biglietto. Scopri il motivo

Re Carlo III d’Inghilterra oggi festeggia il suo 75-esimo compleanno ma, nonostante la giornata speciale, non riceverà né aprirà alcun regalo. Né riceverà alcun biglietto d’auguri, almeno da parte dei membri della famiglia reale. Qual è la ragione di questa bizzarra usanza tra i Royals? E, soprattutto, per quale motivo Carlo non può festeggiare il suo compleanno?

Re Carlo non aprirà nessun regalo il giorno del suo compleanno: il motivo

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. A quanto pare, tra i royals non è comune festeggiare i compleanni in senso tradizionale. Il motivo sembra essere il fatto che fare gli auguri ad una persona è una maniera per ricordarle di essere diventata un anno più vecchia.

Per questa ragione, i membri della famiglia reale evitano di farsi regali e di inviarsi biglietti di auguri in occasione dei rispettivi compleanni.

Questo non significa che i royals non li ricevano però dai propri sudditi, che sono soliti inviarli sia al sovrano che agli altri membri della famiglia. Anche se in molti credono che Carlo non avrà certo una caterva di biglietti da leggere…

Ma allora, come festeggerà il suo compleanno? In una maniera molto semplice e composta, perfettamente inglese: le cornamuse suoneranno la canzone “Happy Birthday” sotto la finestra della sua camera da letto. Per il resto, lo scambio dei regali sarà rimandato a Natale!

Al contrario, però, pare che Carlo ci tenga molto al compleanno di Camilla, alla quale non fa mai mancare dei regali importanti, spesso realizzati appositamente per lei. Anche Diana, ai tempi, era un’eccezione e, anzi, in virtù del fatto che era amatissima dal popolo inglese, riceveva un numero impressionante di biglietti d’auguri da parte dei suoi sudditi!

Photo Credits: Kikapress