La reazione della famiglia reale britannica all’annuncio di Meghan Markle assente all’incoronazione: si sono dimenticati di Kate Middleton?

La notizia dell’assenza volontaria di Meghan Markle alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III (prevista per il 6 maggio) secondo alcuni esperti avrebbe fatto perdere di vista la visione di insieme, soprattutto alla royal family.

Il nome della principessa del Galles Kate Middleton, infatti, risulta del tutto mancante nei recenti articoli sull’incoronazione reale. La scrittrice Daniela Elser ha elogiato Kate come uno dei membri reali di maggior successo e potenza, e la principale figura da osservare durante l’incoronazione.

L’omissione del suo nome da parte di media dimostra come Kate stia rimanendo tranquillamente in disparte, mentre Meghan Markle si è volutamente allontanata dalla narrazione e dalla macchina organizzativa dell’evento.

Nonostante ciò, è stato annunciato che il principe Harry si unirà ai reali all’Abbazia di Westminster il 6 maggio, mentre i loro figli rimarranno in California con Meghan.

La famiglia reale è sull’orlo del collasso: il rapporto scioccante

Un influente gruppo di esperti ha pubblicato uno studio che avverte della diminuzione del 40% dei doveri reali della Royal Family britannica nell’ultimo decennio. L’analisi di Civitas prevede che se i giovani reali non faranno di più per sostenere il nuovo re, la monarchia potrebbe facilmente “crollare”.

La famiglia reale ha subito diversi scossoni: dalla morte della regina Elisabetta e del principe Filippo all’addio del Duca e della Duchessa di Sussex Harry e Meghan, e al duca di York che si è dovuto ritirare dai doveri reali per via di un grande scandalo.

L’autrice reale Margaret Holder ha avvertito che la mancanza di una presenza pubblica potrebbe “preannunciare la fine dell’istituzione”. Il conteggio degli impegni con sede nel Regno Unito è crollato da 3.338 nel 2014 a soli 2.079 l’anno scorso, sempre secondo l’analisi di Civitas.

Frank Young, autore del rapporto, ha dichiarato che la famiglia reale rischia di auto sabotarsi se il re non prenderà provvedimenti per aumentare le uscite pubbliche. In vista dell’incoronazione del nuovo re e della regina Camilla, il rapporto fa temere che ci sia molto lavoro da fare per salvare l’istituzione della monarchia britannica.

Foto: Kikapress