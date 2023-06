Secondo un amico vicino al principe, Harry avrebbe finalmente raggiunto la tanto agognata libertà dalla Famiglia Reale Britannica

Secondo un amico stretto che parlato con il Sunday Times, Harry sarebbe finalmente “libero dalle catene del passato”. Dopo essersi dimesso come membro anziano della Royal Family, il principe ha iniziato a esprimere apertamente le sue opinioni sulla Gran Bretagna e sui suoi rapporti con i parenti reali.

LEGGI ANCHE: — Harry senza parole: l’agghiacciante risposta che la regina Elisabetta gli diede sul matrimonio con Meghan

Tutti sanno bene come Harry abbia criticato la stampa britannica e il suo approccio è in netta contrapposizione con la tradizione di non lamentarsi mai adottata per tutta la vita da sua nonna, la regina Elisabetta II.

Harry e Meghan, ora residenti in California, hanno fondato l’organizzazione Archewell, che comprende una fondazione senza scopo di lucro per il loro lavoro di beneficenza, oltre a una produzione di contenuti audio e video remunerativi. Questa nuova direzione nella loro vita ha dato loro l’indipendenza finanziaria e la tranquillità di poter parlare apertamente delle loro difficoltà con la famiglia reale e con la stampa.

Nonostante tutto, però, Harry ha espresso il desiderio di ristabilire un rapporto stretto con suo padre, re Carlo III, e suo fratello maggiore, il principe William. Inoltre, in seguito all’ascesa al trono di Carlo, i due hanno scelto di dare ai loro figli i titoli reali, il principe Archie Harrison e la principessa Lilibet Diana.

Foto: Kikapress