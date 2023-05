L’accusa a Kate Middleton riguarderebbe la scelta di indossare due vestiti diversi, in barba alla sostenibilità

Durante l’incoronazione del Re Carlo III, alcuni fan hanno notato dei dettagli sul vestito di Kate Middleton che hanno fatto pensare che la Duchessa avesse indossato due abiti diversi.

Nel ritratto ufficiale, Kate indossa un vestito con una scollatura a V, mentre durante la cerimonia ha indossato un abito con una scollatura più stretta. Inoltre, l’abito della cerimonia sembra avere un ricamo leggermente diverso.

Alcuni critici avrebbero accusato Kate di spreco e di non essere sostenibile, a causa della scelta di indossare due abiti su misura, nuovi di zecca e realizzati appositamente per l’occasione. Altri membri della famiglia reale, come la Duchessa Sophie di Edimburgo, hanno invece scelto di indossare abiti realizzati da stilisti sostenibili.

Solo ora si scopre il motivo del ritardo di Meghan e William all’incoronazione: il fuori programma che ha fatto arrabbiare re Carlo

Il biografo reale Omid Scobie ha spiegato che la causa del ritardo del principe William e della principessa Kate alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III, sarebbe da imputare ai loro figli. A fargli la rivelazione sarebbe stata una fonte interna.

Secondo il cerimoniale e il programma della giornata, i Principi del Galles sarebbero infatti dovuti entrare prima di re e regina, ma i due sono apparsi in piedi dietro a Carlo e Camilla. Si dice che questi ultimi abbiano così dovuto aspettare circa 5 minuti chiusi nella carrozza, prima di entrare nell’Abbazia di Westminster.

Inoltre, si sarebbe verificato un piccolo incidente quando le signore di compagnia di Camilla, Annabel Elliot e la Marchesa di Lansdowne, hanno accidentalmente tirato su il vestito di seta di Bruce Oldfield, causandole un fastidioso problema di vestibilità.

Foto: Kikapress