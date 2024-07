Sul fatto che Kate Middleton possa essere gelosa di Meghan Markle si è sempre scritto tanto, ma cosa accadde prima delle nozze tra l’ex attrice e il principe Harry?

La gelosia è una brutta bestia, anche e soprattutto in un ambiente patinato come quello della corte britannica. Ma il fatto che Kate Middleton possa essere stata gelosa di Meghan Markle (e che da lì siano partite tutte le vicende che hanno portato all’allontanamento dei Sussex dalla famiglia reale), sembra oggi ritornare prepotentemente ad imporsi nel discorso pubblico che circonda i royals. Ma quanto c’è di vero in tutto questo? E, soprattutto, cosa avrà mai fatto di tanto terribile la moglie del principe Harry tanto da scatenare la gelosia della futura regina? E quanto questi sentimenti sono stati in grado di scatenare l’autoimposto esilio californiano di Harry e Meghan? Non ci resta che provare a scoprirlo insieme.

Kate Middleton era gelosa di Meghan Markle?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Vi ricordate di quando la Megxit non era minimamente un’opzione?

Stiamo parlando dell’epoca del matrimonio tra i Sussex, quando Harry e Meghan Markle erano sotto i riflettori giorno dopo giorno.

Era il 2018 e, all’epoca, non si parlava d’altro. Tanto che oggi emerge una nuova teoria: Kate Middleton era gelosa di tutta l’attenzione data dai media a Meghan Markle e al principe Harry per il loro matrimonio…

Insomma, il fatto che il royal wedding fosse sui titoli di tutti i giornali avrebbe allargato le crepe tra le due coppie, che all’epoca ancora si mostravano felicemente insieme in pubblico…

Chi però studia e conosce meglio Kate Middleton è fortemente in disaccordo con queste tesi… Insomma, gli esperti ne parlano molto e litigano a riguardo, ma quale sarà la verità?

