Harry e Meghan rischiano grosso per quella mossa contro Kate Middleton che sarebbe stata “attentamente studiata”. Cosa è successo?

Che tra i Sussex e la royal family britannica non scorra buon sangue, non è notizia di oggi, ma che il principe Harry e Meghan Markle abbiano deciso di mettere in atto una vera e propria mossa contro Kate Middleton, sta facendo sicuramente discutere. Anzi, a peggiorare le cose arriva la notizia che il loro modo di agire sarebbe stato attentamente studiato, con tanto di tentativo di “oscurare la scena” sul recente undicesimo compleanno del principe George, che il 22 luglio ha compiuto 11 anni. Ma cosa avranno combinato davvero l’ex attrice americana e il minore dei figli di Re Carlo III e Lady Diana? Non ci resta che andare a scoprirlo insieme.

Il principe Harry e Meghan Markle criticati per quella mossa contro Meghan Markle

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il principe Harry e Meghan Markle sono finiti nel mirino dei critici britannici in seguito alla loro ultima mossa, che pare sia stata volta a colpire Kate Middleton.

Il 22 luglio, giorno del compleanno del principe George, poche ore dopo la pubblicazione della nuova foto del bambino da parte di Kate, i due avrebbero fatto qualcosa di inaspettato.

Infatti, durante lo stesso giorno, Harry ha annunciato che gli Invictus Games 2027 si terranno in Inghilterra, a Birmingham.

Secondo i più critici nei confronti suoi e di Meghan Markle, sarebbe stato un tentativo (patetico) volto a far passare in secondo piano il compleanno di George.

Quanto a Meghan, proprio quel giorno è stata avvistata in giro per Montecito per una cena informale con l’attrice Kimberly Williams-Paisley. Un’apparizione pubblica che, secondo molti, sarebbe stata programmata a sua volta per “oscurare” il compleanno del principino e fare un dispetto a Kate Middleton.

Photo Credits: Kikapress